Ni lectura ni crucigramas: ésta es la actividad recomendada para que los mayores de 60 mantengan la memoria en forma

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Llegar a los 60 años en plenas capacidades y con la mente clarísima ya es un gran logro. En esta etapa de la vida ya se han alcanzado muchas metas y se han cerrado grandes ciclos, sin embargo, también este es el momento en elq ue empiezan a surgir ciertos desafíos, especialmente en lo que respecta a la mente.

A esta edad, es común que se olviden cosas de manera constante. Pueden ser cosas tan sencillas como dónde pusiste las llaves, la cartera, el bolso, o repetir la misma pregunta cientos de veces. Esto es algo que puede llegar a ser frustrante, tanto para la persona como para quienes le rodean, desencadenando ansiedad o estrés, pero, si esto pasa, no hay que tirar la toalla y rendirse, sino tomar acción.

Hay actividades muy sencillas que pueden ayudar a mantener la memoria en mejor estado. Son cosas muy fáciles que no requieren mucho esfuerzo, y una de ellas es el Sudoku.

La actividad clave para mantener el cerebro alerta después de los 60

La actividad clave para mantener el cerebro alerta después de los 60 años es el Sudoku. Este rompecabezas no es sólo un pasatiempo, sino que trae muchos beneficios.

Esto, además, está confirmado. El estudio Role of prefrontal cortex during Sudoku task: fNIRS study, realizado por Patil Ashlesh en 2020, han demostrado que resolver Sudoku activa áreas del cerebro esenciales para la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Según los resultados, el Sudoku puede ayudar a activar la corteza prefrontal, esa región del cerebro encargada de las funciones cognitivas más complejas, como la memoria de trabajo y la planificación. Así que, cuando estés haciendo un Sudoku, no sólo estarás pasando un rato, sino que también estarás entrenando tu cerebro para enfrentar mejor los retos mentales día a día.

Es crucial recordar que la corteza prefrontal es una de las primeras zonas que se ve afectada por trastornos neuropsiquiátricos como el Alzheimer. Así que, si bien no es una «pastilla mágica», según la ciencia, es una forma de prevención que mantiene la mente activa de manera sencilla.

Los beneficios de esta actividad más allá de la memoria

El Sudoku requiere concentración, análisis lógico y memoria. Es un desafío constante para el cerebro. Además, combate el estrés. De hecho, al concentrarse en resolver un Sudoku, muchas personas experimentan una especie de «desconexión» de las preocupaciones diarias. Y el simple hecho de estar completamente inmerso en la tarea puede ser un alivio para quienes sienten que la ansiedad, la rutina o la monotonía los está sobrepasando.

Y por si no fuera suficiente, el Sudoku también hace feliz. Al completar un Sudoku, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor relacionado con la recompensa y el placer. Esta liberación contribuye a mejorar el estado de ánimo, algo que es fundamental a medida que envejecemos y podemos enfrentarnos a momentos de baja autoestima.

Al final, la memoria y la salud mental no dependen de una sola actividad o fórmula mágica. No se trata de leer más libros o hacer muchos crucigramas; se trata de incorporar hábitos que desafíen nuestra mente de manera constante y divertida.