Escleroterapia con microespuma: la técnica sin cirugía ni anestesia para eliminar las varices en consulta

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Con la bajada de las temperaturas y la disminución de las horas de sol en otoño, llega el momento más adecuado del año para abordar los problemas de circulación y tratar las varices. Esta afección se integra dentro de una patología global denominada ‘enfermedad venosa crónica’, un trastorno con un elevado componente genético que afecta a entre el 60% y el 70% de la población en España en distintos niveles de gravedad.

Según explican desde el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Centro Médico Quirónsalud Valdebebas –equipo integrado por los doctores Andrés Eduardo Salazar Álvarez (Jefe de Servicio), Marta Lavirgen Labrador, Rommel Patricio Montalvo Tinoco y Carlos Renato Jiménez Román–, además de la predisposición familiar, existen otros factores desencadenantes fundamentales como los cambios hormonales, el sobrepeso o mantener posturas prolongadas durante la jornada laboral, ya sea de pie o sentado.

De las arañas vasculares a las varices patológicas

La enfermedad venosa crónica se clasifica en seis estadios clínicos (del C1 al C6). Mientras que el estadio C1 engloba a las varices o arañas vasculares, el C2 corresponde a las varices tronculares o patológicas, derivadas habitualmente de una insuficiencia en las válvulas de la vena safena.

Tratar estas varices tronculares resulta vital por tres razones médicas fundamentales:

Sintomatología molesta: Producen dolor, sensación de pesadez, hormigueo, calor, picor e hinchazón en los tobillos.

Producen dolor, sensación de pesadez, hormigueo, calor, picor e hinchazón en los tobillos. Complicaciones agudas: Incrementan el riesgo de sufrir tromboflebitis o sangrados provocados por traumatismos o por la propia fragilidad cutánea.

Incrementan el riesgo de sufrir tromboflebitis o sangrados provocados por traumatismos o por la propia fragilidad cutánea. Evolución irreversible: Si no se tratan, progresan gradualmente hacia estadios más severos como edema (C3), manchas e hiperpigmentación en la piel (C4) o úlceras varicosas (C5 y C6) que provocan cambios cutáneos difíciles de revertir.

Para determinar el diagnóstico preciso y definir la mejor estrategia terapéutica, los especialistas de Quirónsalud Valdebebas efectúan una prueba sencilla e indolora denominada Eco-Doppler venoso.

Escleroterapia con microespuma: eficacia indolora en 30 minutos

Para las varices estéticas de estadio C1, la técnica de elección en el Centro Médico Quirónsalud Valdebebas es la escleroterapia con microespuma. Este procedimiento destaca por ser el más efectivo para eliminar las varículas sin necesidad de pasar por quirófano, sin anestesia y sin requerir un estudio preoperatorio.

El tratamiento se realiza directamente en consulta con una duración de entre 15 y 30 minutos. Consiste en la infiltración de una solución esclerosante (etoxisclerol) en forma de espuma fina dentro de la vena afectada. Esta sustancia irrita la pared interna del vaso sanguíneo, provocando su colapso, cierre y posterior reabsorción natural por parte del propio organismo.

Entre sus principales ventajas destacan:

Apta para cualquier edad: Al ser mínimamente invasiva, no tiene límite de edad y está indicada en pacientes mayores o con un elevado riesgo quirúrgico.

Al ser mínimamente invasiva, no tiene límite de edad y está indicada en pacientes mayores o con un elevado riesgo quirúrgico. Reincorporación inmediata: Permite retomar la rutina habitual tras la sesión. Tan solo se requiere pausar durante dos días las actividades de impacto o la natación.

Permite retomar la rutina habitual tras la sesión. Tan solo se requiere pausar durante dos días las actividades de impacto o la natación. Mejora del flujo sanguíneo: Al eliminar los vasos enfermos, promueve que la sangre circule de forma óptima a través de las venas sanas.

Los especialistas del centro recuerdan que, al tratarse de una técnica que inyecta sustancias directamente en el torrente sanguíneo, debe ser efectuada estrictamente por cirujanos vasculares cualificados para evitar complicaciones mayores, un estándar de seguridad en el que todo el equipo de Quirónsalud Valdebebas cuenta con una amplia experiencia acreditada.