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Con motivo del inicio de la temporada de gripe y otras infecciones víricas respiratorias, AstraZeneca lanza «La Huella de la Gripe», una campaña de concienciación que busca visibilizar el impacto real que esta infección puede tener no solo sobre la salud de los más pequeños, sino también sobre su entorno familiar y escolar y sobre el sistema sanitario.

Porque la gripe no es solo lo que ocurre cuando aparecen los síntomas. Su impacto puede ir mucho más allá: puede alterar la organización de una familia, interrumpir días de colegio, afectar a la conciliación y aumentar la presión asistencial. Por ello, bajo el lema «Anticípate a #LaHuellaDeLaGripe», la iniciativa pone el foco en la anticipación y en la importancia de hablar con el pediatra antes de la temporada para resolver dudas sobre cómo prevenirla.

La última temporada volvió a poner de manifiesto este impacto. En 2025-2026 se estimaron en España 1,4 millones de casos de infección respiratoria aguda causada por gripe y alrededor de 46.000 hospitalizaciones. Además, los menores de 5 años fueron el grupo con mayor incidencia en Atención Primaria.

En este sentido, Marta Moreno, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, ha señalado: «La gripe puede dejar una huella que va mucho más allá de unos síntomas leves. Puede afectar a la salud de los niños y adolescentes, pero también alterar la vida de las familias, las aulas y sobrecargar nuestro sistema sanitario. Por eso es importante adelantarnos a la temporada, informarnos y resolver nuestras dudas con los profesionales sanitarios. Con ‘La Huella de la Gripe’ queremos contribuir a hacer visible ese impacto y recordar que anticiparnos también forma parte de la prevención».

Cuando la gripe entra en escena, todo cambia

Uno de los principales objetivos de la campaña es trasladar el impacto de la gripe a situaciones reconocibles del día a día. Para ello, «La Huella de la Gripe» muestra cómo la infección puede irrumpir en escenarios cotidianos que funcionan con normalidad y transformarlos, desde una consulta pediátrica o un aula hasta un hogar o un entorno compartido con familiares.

Precisamente, el impacto de la gripe infantil puede extenderse a toda la familia. En niños de hasta 13 años con gripe, un estudio observó que el 75,2% perdió al menos un día de colegio, mientras que sus padres registraron más de dos días de media de ausencia laboral.

Además, los niños desempeñan un papel relevante en la circulación de la gripe. Los menores de 14 años presentan una elevada incidencia, además, inician antes la circulación del virus, contagiando la gripe durante más tiempo que los adultos. En este sentido, suponen la principal vía de transmisión en hogares y comunidades.

Anticiparse también forma parte de la prevención

Ante a esta realidad, «La Huella de la Gripe» recuerda que la prevención comienza antes de que el virus entre en escena. Medidas como lavarse las manos con frecuencia, mantener una buena higiene respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables y quedarse en casa ante la aparición de síntomas pueden ayudar a reducir los contagios.

Asimismo, la campaña destaca la importancia de consultar con los profesionales sanitarios y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, incluidas las medidas preventivas indicadas para cada grupo de población.

«Cuando hablamos de gripe, anticiparse marca la diferencia en cómo afrontamos la temporada. No se trata de esperar a que comience la temporada y los primeros casos, sino de llegar preparados, con la información y recomendación para cada persona según su indicación y facilitando la concienciación y confianza en la prevención y resolviendo las dudas que puedan surgir. Incorporar esa cultura de anticipación es fundamental para dejar atrás la percepción de que solo debemos preocuparnos por la gripe cuando ya está aquí», explica el doctor Ignacio Salamanca, Coordinador médico de la Unidad de investigación del Grupo IHP y Vocal del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría.

En este sentido, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomienda una vez más esta temporada 2026-2027 la vacunación antigripal sistemática de todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años.

A su vez, Asociación Española de Vacunología (AEV), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y CAV AEP, sigue una temporada más insistiendo en las recomendaciones de vacunación sistemática hasta los 17 años incluidos, y la priorización en los pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo, así como de sus convivientes.

Como asegura Marta Moreno, «la gripe no empieza con los síntomas. Empieza antes. Y la conversación también». Por ello, la campaña anima a las familias a anticiparse, hablar con su pediatra antes de la temporada y resolver sus dudas sobre las medidas disponibles para reducir el impacto de la gripe