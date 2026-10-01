El Hospital Quirónsalud San José amplía sus servicios con la incorporación de Reumatología

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El Hospital Quirónsalud San José, que este año está celebrando su centenario, amplía su cartera de servicios con la incorporación del Servicio de Reumatología, dirigido por la Dra. Gabriela Cueva Nájera, con la finalidad de apoyar y atender a pacientes tanto adultos como pediátricos. El nuevo Servicio de Reumatología colaborará con los ginecólogos en casos de mujeres embarazadas con enfermedades autoinmunes, creando así un servicio de atención a la mujer esencial en un centro de excelencia materno-infantil.

La creación de este servicio permitirá incorporar una consulta de apoyo para el abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología reumatológica infantil, así como ofrecer apoyo al resto de especialidades como medicina interna, neumología, dermatología, etc., en el manejo de las patologías mecánicas del aparato locomotor en colaboración con el equipo de traumatología.

Conjuntamente con el Servicio de Oftalmología, se harán estudios sobre posible patología autoinmune a los pacientes con procesos inflamatorios oculares, tratando las complicaciones oculares de los pacientes con enfermedades autoinmunes.

Finalmente, se abordarán los proyectos de reumatología, como el abordaje integral de la osteoporosis, las ecografías diagnósticas y terapéuticas en consulta, infiltraciones, capilaroscopia, atención integral a la fibromialgia y se pautarán tratamientos biológicos cuando estén indicados y se puedan dispensar en el hospital.

Las principales patologías reumáticas para tratar son la artritis idiopática juvenil, la artritis psoriásica, la artritis reumatoide, las espondiloartritis, la artrosis, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, así como otras afecciones tendinosas y osteomusculares no quirúrgicas.

Además, la Dra. Cueva tiene también consulta de reumatología en el Centro Médico Quirónsalud Valdebebas.

Dra. Gabriela Cueva Nájera

La Dra. Gabriela Cueva Nájera es graduada en medicina por la Universidad del Azuay, Cuenca (Ecuador) y especialista en reumatología; realizó la residencia en el hospital Infanta Sofía de Madrid y, durante la misma, una rotación específica en patología reumática infantil.

Cuenta con amplia formación académica y experiencia asistencial, tanto como médico general como reumatóloga.

Experta en el diagnóstico y tratamiento de las múltiples enfermedades reumáticas, tanto mecánicas como inflamatorias, y enfermedades autoinmunes, lleva a cabo, además, el abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología reumática infantil más frecuente.

En cuanto a procedimientos, la Dra. Cueva realiza ecografías, infiltraciones, capilaroscopias y biopsia de glándula salival.

El Hospital Quirónsalud San José, centro de excelencia materno-infantil

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña, cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.

Gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años —innovación en los equipos médicos y quirúrgicos, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones—, hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia, como en la Angiología y Cirugía Vascular, donde dispone de unos profesionales altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina.

También cuenta con otras especialidades como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia de referencia y una prestación puntera en diagnóstico por la imagen.

El Hospital Quironsalud San José ofrece una atención de 24 horas en urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas, generales y traumatológicas.