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A.M.A. Seguros y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España organizaron ayer el webinar «Responsabilidad Civil Profesional Veterinaria: lex artis, historia clínica, prevención, seguridad y gestión del riesgo», una jornada formativa dirigida a profundizar en los principales aspectos jurídicos y prácticos vinculados al ejercicio de la profesión veterinaria.

El encuentro se planteó para ayudar a los veterinarios a ejercer con más garantías, prevenir posibles reclamaciones y conocer mejor el alcance de su cobertura de Responsabilidad Civil Profesional. Entre los contenidos se incluyeron además las distintas vías de responsabilidad —civil, penal y deontológica— y la gestión de reclamaciones.

Prevención legal y análisis pericial

La formación estuvo impartida por Daniel Ovejero Commeaux, abogado especializado en Seguros y Derecho Sanitario y miembro desde 2014 del Departamento de Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A., y por el Dr. Alfredo Fernández Álvarez, veterinario y perito que lleva cerca de treinta años colaborando con A.M.A. en materia de responsabilidad profesional, además de Asesor Experto en Responsabilidad Profesional del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y miembro de su Comisión Deontológica.

Durante su intervención, Daniel Ovejero Commeaux puso el foco en la prevención legal como herramienta clave para reducir reclamaciones, especialmente a través de una correcta información al cliente y de su adecuada incorporación a la historia clínica y al consentimiento informado. También repasó las principales garantías de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, explicó cómo se gestionan las reclamaciones desde A.M.A. y planteó distintos casos prácticos orientados a mejorar la seguridad jurídica y la calidad asistencial en la práctica clínica.

Por su parte, el Dr. Fernández Álvarez examinó la responsabilidad profesional veterinaria desde la óptica pericial, explicando cómo se analiza técnicamente una reclamación y qué elementos permiten determinar si la actuación se ajustó a la lex artis ad hoc. Puso especial énfasis en la historia clínica como principal medio de prueba, en el consentimiento informado y en la importancia de una valoración técnica temprana para facilitar la resolución extrajudicial de reclamaciones, incorporando además casos reales comentados y recomendaciones aplicables a la consulta.

A.M.A., una protección que va más allá de la póliza

La Mutua trabaja desde hace años junto a los veterinarios, acompañándolos ante los riesgos propios de su actividad para que puedan centrarse en su trabajo.

Raquel Murillo, directora del área de Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A., destaca que «detrás de cada veterinario hay una enorme responsabilidad y una vocación de cuidado. Nuestro compromiso es estar a su lado, no solo cuando surge una reclamación, sino también antes, ayudándoles a prevenir riesgos y a ejercer su profesión con la mayor tranquilidad posible».

Con esta iniciativa, A.M.A. y el Consejo General apuestan por la formación y la prevención como herramientas esenciales para proteger a los profesionales veterinarios en su día a día.