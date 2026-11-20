La sonrisa preside el rostro de Alcaraz mientras recorre las tripas del Inalpi Arena. Viene de someter a Cobolli pese a sus dolencias físicas y sellar el billete de manera invicta a semifinales de las ATP Finals. Todo después de 24 horas en las que estuvo más tiempo pasando pruebas médicas que empuñando la raqueta. «Mi desafío está ahora más fuera de la pista que dentro», dice a pie de pista. Alcaraz es mucho Alcaraz, incluso a medio gas. En la antesala a la final le espera Shelton, nuevo pupilo de Ferrero al que derrotó hace dos semanas en París.

«Era un día muy importante para saber en qué puntos estábamos. Cuando juegas un partido que «no sirve para nada» porque ya estaba clasificado como primero para semifinales, es más fácil. Porque juegas sin presión. Era un partido para testear físicamente. He intentado no hacer el loco y no ir a las bolas que normalmente voy a ir más agresivo de la cuenta. Había sensación de que todo lo que hacía lo hacía bien. Me alegra la manera de jugar. Siempre se puede jugar un poquito mejor. Quiero ir día a día. Mañana a ver cómo he reaccionado al tratamiento, pero mañana hay que ir a por todas y con confianza», dijo Alcaraz.

El murciano también dio un tirón de orejas a la prensa por las especulaciones sobre su lesión. «No voy a decir lo que tengo, ya estáis vosotros para especular. He visto tantas cosas de que me voy a retirar o no; os dejo elegir el diagnóstico. Siempre hay riesgo.Jugar a esta exigencia siempre conlleva exigencia. Vamos a ver mañana. Iré día a día. Mañana será un gran partido y muy exigente. Intentaré dar todo lo mejor que podamos. A ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo, confío en que todo irá bien», dijo.

Alcaraz cambió la hoja de ruta este viernes. Venía entrenando cada día a las 10:45 horas y lo cambió para ejercitarse apenas 40 minutos antes del inicio del partido. «Hemos llegado a la hora para calentar de siempre, pero los planes están para cambiarlos. Hemos decidido cambiar la dinámica para probar esta manera de hacer las cosas. Calentar un poco e ir directo a pista. Eso te evita tiempo madrugar más de la cuenta. Había que probarlo. Lo iremos haciendo más porque ha ido bastante bien. Lo hemos decidido a última hora», apuntó.