Los patinetes eléctricos son una de las alternativas más interesantes para moverse por ciudad. Su comodidad, el ahorro que suponen frente a otros medios de transporte y la posibilidad de evitar atascos han provocado que cada vez más personas se interesen por este tipo de vehículos. Xiaomi es una de las marcas que más fuerte apuesta por este mercado y cuenta con diferentes modelos para adaptarse a distintos presupuestos. Uno de ellos es el Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, que ahora está de oferta en AliExpress, donde se puede comprar por poco más de 200 euros.

Concretamente, la promoción sitúa su precio en 207 euros, frente a los 329,99 euros de su precio recomendado. Para conseguirlo era necesario utilizar el código de descuento ESD1139 en AliExpress, una rebaja total del 37% que convierte a este patinete en una alternativa muy interesante para aquellos que buscaban un modelo de una marca reconocida sin gastar demasiado.

Más allá del precio, uno de los aspectos que hacen interesante a este Xiaomi Electric Scooter 6 Lite es su equipamiento. Cuenta con un motor de 300 W de potencia nominal que puede alcanzar los 500 W de potencia máxima. Gracias a él puede circular a una velocidad de hasta 25 km/h en su modo deportivo, mientras que también dispone de dos configuraciones adicionales: un modo estándar limitado a 15 km/h y otro peatonal que alcanza los 6 km/h.

Xiaomi rebaja este patinete

La autonomía es otro de sus puntos destacados. Xiaomi anuncia hasta 25 kilómetros con una carga completa, aunque esta cifra depende de las condiciones de utilización. De hecho, cuando se circula a la velocidad máxima, el alcance puede quedarse aproximadamente en 20 kilómetros. Su batería tiene una capacidad de 216 Wh y necesita alrededor de ocho horas para completar una carga.

También destaca por incorporar suspensión delantera de doble resorte, con un recorrido de 25 milímetros, que ayuda a absorber las irregularidades del asfalto. A esto se suman unos neumáticos neumáticos de 10 pulgadas que buscan ofrecer una conducción más cómoda, especialmente cuando aparecen pequeños baches o juntas en el pavimento. En materia de seguridad, el patinete incorpora un freno de tambor delantero y un sistema E-ABS en la rueda trasera. Además, cuenta con iluminación delantera de 2,5 W, resistencia al agua IPX4 y conexión Bluetooth para utilizarlo junto a la aplicación Xiaomi Home.

Otro detalle interesante es su peso, de aproximadamente 18,1 kilos, y su estructura plegable, que facilita guardarlo en casa o transportarlo cuando no se utiliza. Puede soportar una carga máxima de 100 kilos. Por tanto, el Xiaomi Electric Scooter 6 Lite es una opción interesante para desplazamientos urbanos cortos. Su combinación de suspensión, autonomía y equipamiento resulta atractiva, especialmente cuando se encuentra por debajo de los 210 euros. Una oportunidad que merece la pena tener en cuenta porque es muy difícil volver a encontrarlo a ese precio.