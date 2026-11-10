MediaMarkt tira la casa por la ventana y liquida esta bicicleta eléctrica plegable y potente con 65 km de autonomía

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una de las alternativas más interesantes para los que quieren moverse por la ciudad sin depender tanto del coche o disfrutar de rutas al aire libre sin realizar tano esfuerzo. Su autonomía, la comodidad que ofrecen y la posibilidad de evitar atascos y problemas de aparcamiento han disparado su popularidad. Sin embargo, encontrar un modelo con buenas prestaciones sin dejarse un dineral no siempre resulta sencillo.

Ahora, MediaMarkt tiene una oferta que merece la pena tener en cuenta gracias a la importante rebaja aplicada a una bicicleta eléctrica plegable que destaca por su potencia y sus características. Se trata de la Urlife T5, una bicicleta eléctrica que incorpora un motor de 750 W, una batería extraíble y unos neumáticos especialmente anchos para circular por diferentes superficies. Un modelo que va bastante más allá de las bicicletas urbanas convencionales y que puede resultar interesante para los que buscan un vehículo con el que desplazarse a diario y también disfrutar de escapadas durante el fin de semana.

El precio es uno de sus grandes atractivos. MediaMarkt vende esta bicicleta en su página web ahora por 959 euros, un 49%menos que su precio original de 1899€. La promoción convierte a la Urlife T5 en una alternativa llamativa para aquellos llevan tiempo pensando en dar el salto a la movilidad eléctrica y quieren hacerse con un modelo de grandes dimensiones y prestaciones.

Motor de 750 W y hasta 65 km de autonomía

Uno de los aspectos que más llaman la atención de esta bicicleta es su motor de 750 W, que ofrece un par máximo anunciado de 80 Nm. Estas características están pensadas para proporcionar una buena respuesta en recorridos con desniveles y facilitar la circulación por terrenos más exigentes. Además, incorpora una transmisión Shimano de siete velocidades para adaptar el pedaleo a las necesidades de cada momento.

La batería también juega un papel fundamental. La Urlife T5 cuenta con una batería extraíble de 48 V y 13 Ah que, según las especificaciones del fabricante, permite alcanzar entre 55 y 65 kilómetros de autonomía utilizando la asistencia al pedaleo. La distancia real dependerá de factores como el peso del ciclista, la temperatura, el tipo de terreno, la velocidad y el nivel de asistencia seleccionado. Otro detalle interesante es que la batería se puede retirar para cargarla por separado. Esto resulta especialmente práctico para quienes guardan la bicicleta en un garaje o trastero y no tienen un enchufe cerca. El tiempo de carga anunciado se sitúa entre tres y seis horas.

En cuanto a su diseño, la Urlife T5 apuesta por unos neumáticos de 20 pulgadas y cuatro pulgadas de anchura, que proporcionan una mayor superficie de contacto con el suelo. También dispone de suspensión delantera y trasera para absorber parte de las irregularidades del terreno, además de frenos de disco en ambas ruedas. Eso sí, hay un aspecto que conviene tener presente antes de comprarla: pesa aproximadamente 36,3 kilos, por lo que no es precisamente una bicicleta ligera para subir escaleras o transportar a pulso. Su capacidad de carga máxima es de 120 kilos.