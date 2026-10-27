Ni Decathlon ni Amazon: MediaMarkt rebaja 1.000 euros una bicicleta eléctrica plegable con grandes prestaciones

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una alternativa cada vez más interesante para los que quieren moverse por la ciudad sin depender del coche o disfrutar de rutas sin tener que realizar tanto esfuerzo. Sin embargo, encontrar un modelo con buenas prestaciones y un buen precio no suele ser sencillo. MediaMarkt ahora ha roto el mercado con una oferta que llama la atención por el descuento aplicado a una bicicleta eléctrica plegable que destaca por su potencia, sus ruedas anchas y su sistema de suspensión.

Se trata de la URLIFE T5, una bicicleta eléctrica que incorpora un motor de 750 W y una batería extraíble de 48 V y 13 Ah. El modelo está pensado para aquellos buscan algo más que una bicicleta urbana convencional y quieren disponer de una opción preparada para afrontar pendientes y circular por diferentes superficies. Su cuadro plegable también permite guardarla con mayor facilidad cuando no se utiliza.

El precio es sin duda el gran atractivo de este modelo ahora. La URLIFE T5 se vende en la web de MediaMarkt por 904 euros cuando originalmente costaba 1.999 euros. Esto supone un descuento del 54%, con un ahorro de 1.095 euros respecto a su precio original. Una rebaja muy considerable que sitúa esta bicicleta en una franja más asequible para los que buscan un modelo con características propias de bicicletas de mayor coste.

MediaMarkt arrasa con esta bici eléctrica

Otro de sus principales atractivos es su motor de 750 W, acompañado de una batería extraíble de 48 V y 13 Ah. Según las especificaciones del artículo, puede ofrecer una autonomía de entre 55 y 65 kilómetros con asistencia al pedaleo, aunque la distancia real depende del peso del ciclista, el terreno, la velocidad y el nivel de asistencia utilizado.

En cuanto al diseño, la URLIFE T5 apuesta por algo que va más allá de las bicicletas urbanas convencionales. Incorpora ruedas de 20 pulgadas con neumáticos de cuatro pulgadas de anchura, una característica que ayuda a ganar estabilidad y comodidad cuando se circula por superficies irregulares. Por eso, puede resultar interesante para quienes alternan recorridos por ciudad con caminos de grava o tierra. Además, se puede comprar en color negro o azul, siendo la oferta igual en ambas opciones.

A esto se suma una suspensión delantera y trasera que ayuda a absorber parte de las irregularidades del terreno. También incorpora un cambio Shimano de siete velocidades, pensado para adaptar el pedaleo a las distintas situaciones del recorrido, y frenos de disco en ambas ruedas para controlar la velocidad. Otro de sus puntos fuertes es la batería extraíble, que permite retirarla para cargarla sin necesidad de acercar toda la bicicleta a un enchufe. El tiempo de carga anunciado se sitúa entre tres y seis horas. Además, dispone de pantalla LED, iluminación y portaequipajes trasero, elementos que amplían sus posibilidades de uso en los desplazamientos cotidianos. Por 904 euros, la URLIFE T5 puede llamar la atención de los que buscan una bicicleta eléctrica con ruedas anchas, suspensión doble y batería extraíble. Y es que pocos modelos con estas prestaciones bajan de los 1.000€ en el mercado.