MediaMarkt rompe el mercado rebajando a la mitad la bicicleta eléctrica plegable más potente de su catálogo

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una alternativa cada vez más interesante para moverse por la ciudad o hacer rutas de fin de semana sin tener que realizar tanto esfuerzo como con una bicicleta normal. El problema es que los modelos más potentes y preparados para circular por diferentes terrenos suelen tener precios bastante elevados. Sin embargo, MediaMarkt tiene una oferta que llama la atención por sus características y por el descuento aplicado a una de las bicicletas eléctricas plegables más llamativas de su catálogo.

Se trata de la URLIFE T5, una bicicleta eléctrica de color azul o negro que destaca por su motor de 750 W, sus ruedas anchas y su sistema de suspensión. El modelo está pensado para los que buscan algo más que una bicicleta urbana tradicional y quieren disponer de una opción que también permita recorrer caminos y afrontar pendientes. Su diseño plegable es otro de sus puntos fuertes, ya que facilita guardarla cuando no se está utilizando.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de la URLIFE T5 es su motor de 750 W, acompañado de un par máximo de 80 Nm. Esta combinación está pensada para ofrecer una respuesta contundente en las subidas y ayudar a superar recorridos exigentes. Además, incorpora una transmisión Shimano de siete velocidades, que permite adaptar el pedaleo a las condiciones del terreno.

MediaMarkt rebaja la URLIFE T5

Las ruedas de 20 pulgadas y cuatro pulgadas de anchura son otro de sus elementos diferenciales. Estos neumáticos gruesos proporcionan una mayor superficie de contacto con el suelo y están preparados para desenvolverse en superficies variadas, como caminos de tierra o grava. A ello se suma una suspensión delantera y trasera, diseñada para absorber parte de las irregularidades y mejorar la comodidad durante los desplazamientos. La bicicleta también cuenta con frenos de disco delanteros y traseros, iluminación, guardabarros y un portaequipajes trasero. Su capacidad de carga máxima es de 120 kilos, por lo que conviene tener en cuenta el peso de la persona y del equipaje antes de utilizarla.

Pero el gran reclamo de este modelo es sin duda la oferta de MediaMarkt es el principal reclamo de este modelo. La URLIFE T5 pasa de costar 1.999 euros a 904 euros, lo que supone un descuento del 54% y un ahorro de 1.095 euros. Una rebaja considerable para aquellos buscan una bicicleta eléctrica con motor de 750 W, batería extraíble, ruedas anchas y suspensión delantera y trasera. Con este precio, el modelo se convierte en una opción llamativa para los que necesitan una bicicleta con la que desplazarse y recorrer caminos sin renunciar a unas prestaciones más ambiciosas que las de muchas bicicletas urbanas convencionales.

Su cuadro plegable también permite guardarla con mayor facilidad cuando no se utiliza, aunque sus más de 36 kilos de peso hacen que no sea especialmente cómoda para transportarla a pulso. La oferta está disponible en la página web de MediaMarkt, que además ofrece el envío gratis a domicilio. Y como siempre ocurre con este tipo de descuentos tan agresivos, la promoción estará disponible hasta fin de existencias.