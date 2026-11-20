La tradición, la excelencia y el sabor más auténtico también tuvieron un lugar destacado en el evento de COOL. Jamones Blázquez, una firma que lleva décadas haciendo de la calidad y el cuidado del producto sus principales señas de identidad, se sumó a una celebración muy especial aportando ese toque gastronómico que convierte cada encuentro en una experiencia única. El saber hacer, la selección de la materia prima y el respeto por los procesos tradicionales definen la filosofía de una marca que ha sabido convertir el jamón en todo un símbolo de distinción. Para conocer más de cerca su historia, descubrir los secretos que hay detrás de sus productos y hablar sobre su presencia en el evento, Victoria Blázquez, directora de Marketing de la firma, se ha sentado a conversar en el Chester de COOL.