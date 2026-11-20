El paso del tiempo deja huellas en la piel y, a partir de los 50 años, estos cambios pueden hacerse más visibles. La pérdida progresiva de colágeno y elasticidad, la sequedad y la aparición de pequeñas arrugas modifican la textura del rostro. Hay un truco para conseguir el efecto de piel iluminada a los 50.

Aunque envejecer es un proceso natural, adoptar una rutina de cuidados adecuada permite mantener una piel saludable, hidratada y con buen aspecto. La clave está en adaptar los productos y los hábitos a las nuevas necesidades de la dermis, sin renunciar a una apariencia fresca y luminosa. Un buen ejemplo de cómo conseguirlo es Nicole Kidman. A sus 59 años, la actriz australiana sigue destacando por sus apariciones públicas y por una piel que luce especialmente radiante. Su secreto no depende únicamente de tratamientos cosméticos, sino también de una combinación de cuidados y técnicas de maquillaje que realzan la belleza natural.

El truco para conseguir el efecto de piel iluminada

Instyle Grecia asegura que su maquilladora de confianza, Gucci Westman, reveló uno de los trucos que utilizó para conseguir su espectacular acabado luminoso en el Lacma Art+Film Gala 2026: aplicar un iluminador facial de Clé de Peau Beauté debajo de la base de maquillaje.

Un gesto sencillo que consigue que la luz parezca proceder de la propia piel y que puede convertirse en un gran aliado para quienes buscan iluminar el rostro después de los 50.

El truco que ha llamado la atención de los expertos en belleza tiene como protagonista al Luminizing Face Enhancer de Clé de Peau Beauté. Según explicó Gucci Westman a InStyle Grecia, utilizó este iluminador por encima de los pómulos, pero con una técnica diferente a la habitual: lo aplicó antes de la base de maquillaje.

Este orden de aplicación permite conseguir un efecto de luminosidad más sutil y natural, como si el brillo naciera desde el interior de la piel. Su fórmula contiene polvo de ópalo, un ingrediente que refleja la luz y aporta un acabado irisado.

La maquilladora buscaba conseguir la cantidad justa de luminosidad, sin sobrecargar el rostro ni marcar las líneas de expresión. Según la información de la marca recogida por InStyle, el resultado puede mantenerse hasta 12 horas sin perder intensidad ni acentuar las pequeñas arrugas.

Este truco resulta especialmente interesante a partir de los 50, cuando la piel puede presentar un aspecto más apagado y perder parte de su luminosidad natural.

Los trucos para lucir una piel iluminada a los 50

Utilizar el iluminador antes de la base

Como hace Gucci Westman con Nicole Kidman, aplicar el Luminizing Face Enhancer de Clé de Peau Beauté debajo de la base permite conseguir un efecto de luz desde dentro. Lo ideal es concentrarlo en la parte superior de los pómulos para evitar un acabado excesivamente brillante.

Elegir una crema específica para el contorno de ojos

Esta zona tiene una piel especialmente delicada y puede mostrar signos de cansancio y sequedad. La hidratación adecuada ayuda a mejorar su aspecto y suavizar visualmente las pequeñas líneas. Instyle asegura que Kidman destacó la crema contorno de ojos Beauté Eye Contour Cream Supreme, que Gucci Westman describió como un «producto estrella».

No olvidarse del protector solar

La exposición acumulada a los rayos ultravioleta contribuye a la aparición de manchas, arrugas y pérdida de elasticidad. La Academia Americana de Dermatología recomienda utilizar diariamente protección de amplio espectro con SPF 30 o superior.

Incorporar aceite facial

Nicole Kidman ha mencionado el Radiant Multi Repair Oil de Clé de Peau Beauté como uno de sus productos favoritos. Este aceite está formulado con diferentes aceites vegetales y ácido hialurónico, y ayuda a mantener la piel hidratada y con un aspecto más jugoso.

Utilizar vitamina C por la mañana

Este ingrediente antioxidante ayuda a mejorar el aspecto de las manchas y aporta luminosidad. Puede incorporarse en forma de sérum antes de la crema hidratante y el protector solar.

Consejos para tener una piel iluminada