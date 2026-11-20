Pedro Acosta atendió a OKDIARIO antes del GP de Portugal de MotoGP. El piloto español afronta en Portimao su penúltima carrera con los colores de KTM, la marca que le ha visto crecer y que le ha formado desde niño hasta llevarle a la categoría reina. En Valencia se cerrará el círculo y el martes, en el test, comenzará una nueva etapa para él de la mano de Ducati. Pedro reconoció que compartir equipo con Marc Márquez será «el mayor reto de mi carrera».

Dijo en la entrevista que este salto le servirá para ver si realmente «Pedro tenía razón» y es tan bueno como pensaba, pero necesitó «más tiempo de lo que le hubiera gustado por el motivo que decía». O si realmente «el chaval no es suficientemente bueno y tiene que apretar el culo». También habló sobre cómo será su despedida de KTM en Valencia, donde cree que se le caerá alguna lagrimilla. Además, reconoció que tiene ganas de subirse por primera vez a la Ducati, aunque no lo hará de rojo.

Pregunta: ¿Cómo afronta el Gran Premio de Portugal?

Respuesta: Bueno, siempre me pone contento venir a esta parte del campeonato. Quedan dos pruebas, uno de mis circuitos favoritos, uno de los circuitos en los que mejores resultados he conseguido a lo largo de los años. Creo que solo me he quedado una vez fuera del podio de las seis veces que he venido. Entonces, contento.

P: Penúltima carrera con KTM, se acerca el final de una etapa, ¿lo ha asimilado ya? ¿Esto le afecta mentalmente o será peor cuando se suba a la moto en Valencia?

R: No, tomé mi decisión hace mucho tiempo y creo que es de las decisiones que menos me he replanteado en mi carrera. Entonces, parte sentimental un poco cerrada. La profesional será otra cosa. Ya veremos en Valencia si me hacen alguna sorpresa, que ahí a lo mejor se me escapa alguna lágrima. Pero bueno, es normal. Seis años aquí han dado para mucho. Me han visto crecer, me han visto desde que soy un niño. Ahora toca un poco centrarse en lo profesional, intentar traer los dos resultados que mejor se pueda para la marca y cerrar el ciclo de la mejor manera que se pueda.

P: Si consigue un buen resultado aquí, ¿se bañaría en la piscina del circuito?

R: Claro que sí, me baño donde sea si gano la carrera aquí. Vaya, como si tengo que ir y me tiro al puerto ahí mismo, por mucho frío que haga.

P: En Valencia se cerrará una etapa de tu vida. KTM le rescató cuando se cayó su fichaje por el Prüstel GP y le dio la oportunidad de subir al Mundial en 2021. Con ellos ha llegado a lo más alto, MotoGP, conquistando dos títulos por el camino… Cuando echa la vista atrás y ve todo lo que han logrado juntos, ¿qué se le pasa por la cabeza?



R: Creo que ha sido una relación mucho de dar y recibir. Me cogieron cuando no tenía nada, con un contrato muy pequeño. Solo porque yo solo pedía la oportunidad y me dieron la oportunidad de ganar un campeonato del mundo. Luego, en Moto2, tuve la oportunidad de estar en uno de los mejores equipos bajo su paraguas. Estuve en Tech3, pero era como un equipo hecho para mí. Tenía gente que había estado con Pol en el equipo oficial desde que empezó el proyecto. Mi moto era igual de factory o más que la de Brad y la de Miller en ese momento… Me lo dieron todo para intentar que esto saliera adelante. La única pena que me voy a llevar es que no hemos tenido la oportunidad de luchar por un campeonato del mundo juntos. Incluso este año, cuando quedaban tres carreras, matemáticamente todavía éramos candidatos. Creo que nos hemos sorprendido este año, sobre todo a ambas partes.

P: ¿Sigue siendo candidato al tercero de la general del Mundial? Qué bonito sería ver a tres españoles entre los tres primeros.

R: Hay que confiar. Es verdad que ya estamos un pelín lejos. Hay que contar también que Bezzecchi ganó aquí el año pasado, ganó en Valencia y él está luchando también por el segundo del Mundial. Ahora mismo creo que mentalmente estoy un poco cerrado a eso. Con un campeonato con tanto estrés y que es tan fácil hacer un error, nunca lo puedes descartar. Pero ahora mismo mi cabeza está en intentar conseguir dos podios más con KTM. El año pasado estas dos carreras fueron muy bien para nosotros. Incluso si no hacemos terceros del Mundial, creo que sería la mejor manera de cerrar una etapa con dos muy buenos resultados, como puede ser un podio.

P: ¿Qué significa para usted KTM en una palabra?

R: Casa. Al final fueron los que me dieron la oportunidad. Apostar por un niño es muy difícil. Que te den la oportunidad; es cierto que con un contrato pequeño, pero que te den lo que tú pides, pues la verdad que ayudó mucho a que hoy Pedro sea quien es. Si no, no hubierais visto a Pedro.

P: Más allá de los títulos, ¿cree que se podría comparar tu paso por KTM con el de Márquez por Honda?



R: Bueno, KTM por el momento ha sido la fábrica de mi vida, porque al final yo no estaría aquí sin esa oportunidad. O sea, porque si no hubiera llegado la oportunidad de KTM, no me hubiera llegado otra oportunidad, ya te lo digo yo. Y a lo mejor si me hubiera llegado la oportunidad al año siguiente, no estaría aquí, porque yo considero que el día que KTM me ofreció el contrato para ir a Moto3 estaba en el sitio correcto en el momento correcto, con la gente correcta y se pusieron todos los planetas alineados para que pasara lo que pasó conmigo. Creo que son situaciones que pasan una vez en la vida y que, por lo que sea, la vida te dice que te ha tocado a ti.

P: ¿Siente que la victoria en Austria, en casa de KTM, fue el cierre perfecto de la era Acosta-KTM?



R: Bueno, me hubiera gustado, como te he dicho, por lo menos luchar por un mundial con ellos.

P: Dentro de que era complicado con la moto que tiene…

R: Dentro de lo realista que hay que ser hoy en día, fue el cierre soñado. Incluso si hubiera llegado el último día en Valencia, creo que no hubiera habido mejor sensación que ganar delante de los jefes, delante de los sponsors, delante de los fans y ganando como se ganó, que fue una carrera bastante sólida.

P: 2027: nuevo equipo, nueva era en MotoGP y nuevo reto. ¿Es el mayor reto de su carrera?



R: Sí. Al final, creo que he estado seis años en una zona de confort, en el sentido de que he sido siempre el niño bonito de la marca, entre comillas. Es verdad que el primer año quizás no, porque llegas de nuevo, pero una vez me vieron con velocidad en Moto3, me dieron todo lo que tenían. En Moto2, incluso teniendo un año, el primer año que no fue muy fácil, me dieron lo que necesitaba. Llegué a MotoGP y me hicieron, como te he dicho, un equipo expresamente para mí. Les faltó meter una moto más en el equipo oficial para que Pedro nunca hubiera cambiado de colores. Pero, como te digo, es que lo han hecho todo a medida de Pedro. La única lástima es que no hemos podido hacer una moto lo suficientemente competitiva para plantarle cara a Ducati y Aprilia. Pero será el reto más grande de mi carrera y seguramente, quizás después de estar tantos años asentado en KTM, el objetivo que afronte con más ilusión.

P: ¿Considera que es una prueba de fuego para ver si realmente está listo para luchar por un título de MotoGP?

R: Al final, creo que muchas veces hay que mirarse a un espejo y ver la realidad, y no va a haber mejor espejo para mí y mejor golpe de realidad que salga bien o mal la apuesta por otra fábrica. Y sobre todo compartiendo equipo con Marc, que siempre ha sido el número uno de las marcas donde ha estado. Creo que va a ser lo que te digo, el espejo más obvio de decir: vale, Pedro tenía razón y le tomó más tiempo de lo que le hubiera gustado por el motivo que decía. O el chaval no es suficientemente bueno y tiene que apretar el culo.

P: Marc dijo que cree que es el primer piloto que puede batirle. Hasta ahora ha competido contra grandes campeones como Pedrosa, Lorenzo, Pecco y les ha ganado a todos… ¿Cree que puede ser el primer compañero de equipo que le gane?



R: No es mi objetivo ahora mismo. Llevo muchos años asentado dentro de KTM. Si tenía algún problema, sabía a quién llamar. Si tenía alguna necesidad, sabía a quién llamar y me cogían el teléfono a los diez segundos. Ahora mi objetivo es asentarme en una nueva marca, aprender cómo funciona todo, saber a quién necesito para cada cosa y cuándo encima de la mesa yo diga: «Vale, lo tengo ahora ya todo, ahora ya sé cómo ponerlo todo junto…». Iremos a intentar conseguir buenos resultados, pero la primera parte del año será muy de ir poco a poco, de avanzar, de cometer errores, y la segunda parte del año, a ver si podemos estar delante.

P: ¿Le afecta que digan que es el heredero de Márquez o esa presión le motiva?



R: No. He tenido mucha suerte porque desde el primer día que entré al campeonato en Moto3 tenía una cámara detrás, por cómo ha sido mi carrera. Entonces aprendí sobre todo el primer año de Moto2, que se me hizo un poco bola al principio con la expectativa y con estas cosas. Aprendí mucho a dar oídos sordos y centrarme en lo que yo soy, en lo que yo sé y en lo que yo puedo hacer. A partir de ahí ya hablará la prensa. Ahora mismo soy Pedro, estoy en KTM, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y solo el tiempo de aquí a dos años volveremos a hablar y te diré si era verdad o no.

P: ¿Tiene ganas del test de Valencia? De verse vestirdo de rojo.

R: Bueno, de rojo no me vais a ver. Pero bueno, tengo curiosidad al final, sobre todo porque va a ser una categoría nueva. Si fuera la misma categoría que conocemos ahora de MotoGP, me puedo hacer una idea de cómo le ha ido a otro piloto de esa marca el fin de semana o cómo va la moto durante un año completo. Me lo tomaré con calma, ver cómo me encuentro dentro de un box nuevo y ver cómo sale todo.

P: ¿Cuál es su objetivo para el test?

R: Dar vueltas, no equivocarme, no caerme e intentar coger mucha información de cara al invierno.

P: ¿De qué tiene más ganas, de la fiesta de despedida de KTM o de probar la Ducati en el test de Valencia?

R: Bueno, ambas creo que van a ser dos cosas muy separadas. Creo que una va a ser muy emocional. Que seguramente sea la de la despedida de KTM. Pero por lo que te digo, porque me conocen desde que soy un niño y saben mis puntos débiles, entonces irán a lo sentimental. Ahí a malas. Pero es verdad que tengo mucha ilusión de subirme a un proyecto nuevo, en una moto nueva y ver dónde estoy.

P: ¿El objetivo para el año que viene es luchar por el título?

R: El objetivo el primer año no es el título porque Marc tendrá mucha ventaja dentro del box, por conocer a la gente, por conocer el método de trabajo y conocerlo todo. Entonces, si llego luchando a las tres últimas carreras como este año por el Mundial, estaría satisfecho por el año, porque creo que va a ser un año que irá de menos a más, sobre todo en mi caso, de conocer gente, de ver lo que me gusta en la moto, de lo que no, entonces será muchas cosas.

P: Quiero que me haga una promesa si gana el Mundial el año que viene. Cucurella se tatuó a De La Fuente, ¿usted qué haría si es campeón del mundo de MotoGP?

R: Si gano el Mundial… A ver, me estoy dejando un pelo muy bonito… Entonces os diré que me cortaré el pelo. Me raparé.

P: Queda aquí grabado.

R: Sí, me raparé. Pero mientras vais a tener que soportar mi pelo.