Una pregunta recorre el Inapi Arena antes de que Alcaraz y Cobolli empuñen la raqueta. «¿Cómo estará Carlos?», se preguntan dos aficionados. «Espera a que empiece a jugar, Nico», le dice uno a otro. Hay murmullo, incertidumbre y nervios alrededor del murciano, que hace 24 horas se sometía a pruebas médicas a petición de su isquiotibial. Nico encuentra la respuesta enseguida. Se la ofrece Alcaraz con un recital de potencia adaptada a las circunstancias. ¿Que no puedo correr? Pues a latigazo limpio y preciso. Descose a Cobolli (6-4, 6-1) a quien no le queda otra que reír cuando se saludan en la red, ya con el partido inclinado. Alcaraz avanza y se cita este sábado en semifinales contra Shelton.

Alcaraz se lleva en estático lo que Cobolli pierde corriendo. Es el italiano quien busca la bola a lo ancho de la pista, mientras el español despacha lo que le viene tirando de brazos y cadera. No era el día para exhibir piernas, convenía guardar la ropa o tenderla rápido. Cuanto menos durase el punto, mejor para Alcaraz. Menos exigencia.

Eso es lo que demanda la protección que recubre su muslo izquierdo y eso es lo que consigue. Derechazos por aquí, restazos por allá y saques a 220 kilómetros por hora en el medio. Un visto y no visto. «Es muy difícil jugar contra Cobolli en Italia», dice Alcaraz una vez finalizó el monólogo. Pues menos mal, si llega a ser fácil… Sometió en el qué y el cómo.

Imposible para prácticamente todos los tenistas del circuito, no para Alcaraz, capaz de adaptar su juego en función del momento. Un huracán pide perdón antes que permiso. Cobolli entró a pie cambiado y se encontró con break en contra en el primer juego. Así, para empezar. Latigazo va, latigazo viene y Cobolli corriendo se entretiene. Alcaraz dirige la orquesta plantado en el centro de la pista.

Desde ahí gobierna el horizonte con golpes tan potentes como profundos y siempre sin conceder tiempo y metros a Cobolli, que responde como puede. Resto ganador, revés paralelo, derecha cruzada… Hasta 30 golpes ganadores aglutinó en los 64 minutos de soliloquio. Tenis de racionamiento. Jugó de la manera más económica posible y así le bastó para dominar. Cobolli reía frustrado, incluso cuando ganaba un punto inverosímil.

A eso le obligaba un Alcaraz a medio gas, pero autosuficiente ante prácticamente la totalidad de tenistas. Hoy le tocó al sexto del mundo. Alcaraz se lamentó incluso cuando no cerró el set en su primera oportunidad. Tiró la raqueta al techo y la recogió con gesto lastimoso. ‘Era ahí’, pareció pensar. No problema, a la siguiente no hubo medias tintas. Set al bolsillo. Alcaraz se refugió en su derecha y también en su saque.

Ya no hay dudas, ha recuperado el golpe que más le costó desde la lesión. La segunda manga comenzó de manera idéntica a la primera, con rotura para el murciano en el primer juego. Ahí se quedó Cobolli, que se dejó ir y acabó sufriendo un duro correctivo. Por momentos le entran calores y por otros la risa floja. Alcaraz es mucho Alcaraz, incluso a medio gas. Ya está en semifinales e invicto, por si Nico no se ha enterado.