Ronaldinho es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Un mago único. Un talento tan potente como fugaz en algunos casos. La leyenda brasileña volvió a calzarse las botas a sus 46 años, algo que no ha gustado a ciertos exfutbolistas.

El ex del Barça, París Saint-Germain y campeón del mundo con Brasil en 2002 volvió a disputar un partido de fútbol 11 años después. Lo hizo en las filas del Ravenna, club de tercera división italiana, del cual ahora mismo es accionista minoritario. En la victoria frente al Forlì, jugó 45 minutos, con lo que ello conlleva para el aficionado.

Antonio Cassano, exdelantero del Milán, Roma y Real Madrid, entre otros, admitió que fue «desagradable» ver a la leyenda a sus 46 años volver a intentar dar espectáculo. «Fue una buffonata», dejó claro el italiano, que no estuvo de acuerdo con el regreso.

«Quiero empezar diciendo una cosa: tengo un gran respeto por Ronaldinho como persona y jugador. Para mí, sigue estando entre los cinco más grandes de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo y probablemente Pelé», dijo Cassano antes de empezar su dura crítica a la vuelta de una de las grandes leyendas de la historia del fútbol.

«Pero lo que hizo el otro día fue muy, muy desagradable de ver», criticó. «A los 46 años, en esas condiciones… ¿qué se supone que iba a hacer?», continuó el ex del Real Madrid. «No lo entendí. Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo. Y porque le dieron mucho dinero. Para mí, fue una farsa ridícula. No sé qué otra interpretación darle», explicó Cassano.

«No lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 millones. Ni siquiera 20. Me sorprendió ya que siempre fue humilde y uno de los más grandes de la historia. Si me piden que juzgue específicamente lo que pasó, para mí fue una vergüenza, una buffonata», concluyó.

Ronaldinho no pierde su magia

Ronaldinho ha sido uno de los grandes talentos de la historia del fútbol. Balón de Oro en 2005, leyenda del Barça y de la selección brasileña… y un enamorado del fútbol. Es difícil imaginarle sin un balón en sus pies, contagiando alegría a todo aquel aficionado que puede contemplar su figura.

Entrando en el mundo directivo y del accionariado, Ronaldinho se interesó por el club de la tercera división italiana y quiso dar espectáculo una vez más. A sus 46 años, ‘Ronnie’ sigue atesorando una calidad única, una magia que le llevó a lo más alto del planeta.