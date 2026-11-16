Ronaldinho hace magia en su regreso al fútbol y no descarta volver: «Jugar me hace feliz»

Ronaldinho hizo magia en su regreso al fútbol este domingo en el duelo de la Serie C de Italia que enfrentó al Ravenna contra el Forlì. El ex del Barcelona disputó 45 minutos en el derbi de la Emilia-Romagna en el que dejó detalles de su enorme calidad e incluso participó en el primer gol del equipo local, que acabó ganando 2-0 un partido en el que el resultado fue lo de menos. A la conclusión del encuentro, la leyenda brasileña no descartó volver al fútbol.

Ronaldinho volvió a jugar al fútbol y, además, lo hizo a lo grande. El domingo 15 de noviembre era el día marcado en rojo en el calendario por los grandes devotos de uno de los mejores futbolistas de la historia moderna del fútbol, que volvió a calzarse las botas a petición de su amigo, el presidente del Ravenna, para disputar el partido ante el Forli de la Tercera División del fútbol italiano. Y el brasileño, que también es inversor del equipo, hizo lo que mejor sabe hacer: jugar bien al fútbol.

En un principio estaba pactado que solo jugara media hora, pero finalmente Ronaldinho disputó los primeros 45 minutos del partido y además lo hizo bien. Partiendo desde la posición izquierda del ataque y moviéndose por detrás del delantero, el brasileño exhibió una buena forma física a sus 46 años y dejó buenos detalles. Incluso participó en la jugada del primer gol de su equipo. Después, se retiró del campo bajo una gran ovación.

Comeback dari masa pensiun, Ronaldinho (46 tahun) ikut berkontribusi atas gol pertama Ravenna FC di Serie C Italia. Vamos aki-aki!😅🔥 https://t.co/iI17lyZWwR — United Reign (@utdreign) November 15, 2026

Ronaldinho no descarta volver

Ronaldinho no descartó volver al fútbol a la conclusión del partido en un mensaje que puso después de su regreso 15 años después de su retirada.

«Me hace muy feliz volver a disputar un partido oficial… Descansé unos años, pero ahora es hora de volver, jajajaja. Bromas aparte, fue muy bonito vivir este día maravilloso, con mis compañeros y el estadio lleno!!! Sin duda, un momento especial en mi vida… Ustedes saben lo mucho que me gusta desafiarme a hacer cosas diferentes que nadie o que pocos han hecho. Esta adrenalina, el olor del campo y el encuentro con el balón siempre son especiales…», escribió.

Mt feliz em voltar a disputar uma partida oficial… Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar kkkkkk brincadeiras a parte, foi mto bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio!!! Com toda certeza um momento especial na minha vida… vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial…Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo!!! Tenho certeza que estamos no caminho certo…

Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga… Nos vemos em breve família — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 15, 2026

«Gracias a mis amigos Lorenzo, Ignácio y Giuseppe Cipriani y a todo el equipo del Ravenna, por creer en este sueño, y vamos a seguir trabajando para ayudar a conquistar Italia y el mundo!!! Tengo la certeza de que estamos en el camino correcto… Gracias a todos los fans por esta noche inolvidable, a los que vinieron de lejos a honrarme con su presencia y ver un buen partido de fútbol, con mucho empeño en busca del ascenso de categoría… Nos vemos pronto, familia», dijo.

En este mismo mensaje también dejó una puerta abierta a su regreso al fútbol: «Estos 45 minutos han pasado demasiado rápido. Con el fútbol, siempre ha sido así para mí. ¿Un regreso? Todavía no lo sé. No descarto volver, depende del presidente. Si me llama,vuelvo. Jugar me hace feliz. Recuperar esos momentos en el vestuario, revivir todo eso, es maravilloso”, admitió el exjugador del Barcelona».