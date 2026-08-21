Ronaldinho ficha por un equipo de Italia a los 46 años: «Estoy en forma»

Ronaldinho vuelve al fútbol a los 46 años. El legendario jugador brasileño jugará en el Ravenna FC de la tercera división italiana, con el que jugará al menos un partido. El ex de Barcelona o PSG fue presentado en la noche del jueves y aseguró que está en forma, se siente bien y sueña con marcar el gol número 300 de su carrera.

Ronaldinho vuelve a estar en el foco de la noticia y esta vez no es por un escándalo. La leyenda brasileña regresa, que colgó las botas en 2015, vuelve al fútbol profesional y jugará al menos un partido en el Ravenna FC de la tercera división italiana. El ex del Barcelona y PSG, entre otros llegó el jueves por la noche a territorio italiano para ser presentado bajo un gran multitud.

«Estoy muy contento de estar aquí con mis amigos, tenemos un equipo que puede hacer algo bueno», firmó Ronaldinho ante los aficionados del club italiano, del que también es accionista. El presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani, quien calificó el fichaje como un «momento extraordinario» para el Ravenna, «mucho más que un fichaje simbólico».

«Estoy en forma y me siento bien»

«¿Me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Volver a Italia es maravilloso; estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar. Como podéis ver, estoy en forma, me siento bien… Si pudiera marcar mi gol número 300, sería muy bonito, sueño con ello», manifestó en su presentación con el equipo de la tercera división italiana.

Cipriani, que ha sido el hombre que ha conseguido que Ronaldinho vuelva al fútbol, también habló sobre lo que representa el fichaje del brasileño. «Su objetivo es romántico, intentar marcar su último gol. Su participación no es un gesto simbólico ni una estrategia de marketing para que la gente hable de nosotros», afirmó, descartando al brasileño para el primer partido de la Serie C el lunes contra el Reggiana. El Ravenna terminó tercero la temporada pasada y busca regresar a la Serie B, Segunda División, donde no juega desde 2008.