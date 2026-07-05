El test más personal a Cucurella: «Ronaldinho fue mi ídolo»
El nuevo jugador del Real Madrid reconoce sus gustos y su gran sueño con España
Cucurella elige a Ronaldinho como ídolo y define a España como "una gran selección"
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Marc Cucurella se sometió al tradicional test personal de OKDIARIO y dejó varias respuestas que definen a la perfección el momento que atraviesa. El lateral, que vive sus últimos días concentrado con España antes del duelo de octavos frente a Portugal, no dudó cuando se le preguntó por el Real Madrid. «Mi club», respondió con una sonrisa, confirmando la enorme ilusión con la que afronta esta nueva etapa de su carrera.
Pregunta: Una comida.
Respuesta: El sushi.
P: Una canción.
R: Yo lo soñé.
P: Una película.
R: Un ciudadano ejemplar.
P: Un hobby.
R: Ver series.
P: España es…
R: Una gran selección.
P: El Real Madrid es…
R: Mi club.
P: Un ídolo.
R: Ronaldinho.
P: Luis de la Fuente es…
R: El entrenador.
P: Ganar el Mundial sería…
R: Un sueño.