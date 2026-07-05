El test más personal a Cucurella: «Ronaldinho fue mi ídolo»

Marc Cucurella se sometió al tradicional test personal de OKDIARIO y dejó varias respuestas que definen a la perfección el momento que atraviesa. El lateral, que vive sus últimos días concentrado con España antes del duelo de octavos frente a Portugal, no dudó cuando se le preguntó por el Real Madrid. «Mi club», respondió con una sonrisa, confirmando la enorme ilusión con la que afronta esta nueva etapa de su carrera.

Pregunta: Una comida.

Respuesta: El sushi.

P: Una canción.

R: Yo lo soñé.

P: Una película.

R: Un ciudadano ejemplar.

P: Un hobby.

R: Ver series.

P: España es…

R: Una gran selección.

P: El Real Madrid es…

R: Mi club.

P: Un ídolo.

R: Ronaldinho.

P: Luis de la Fuente es…

R: El entrenador.

P: Ganar el Mundial sería…

R: Un sueño.