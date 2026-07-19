Shakira levanta la final del Mundial al descanso con Cold Play, Justin Bieber y un cameo de Ronaldinho y Ronaldo

Shakira, Coldplay y Justin Bieber le dieron color a la final del Mundial 2026, con la participación también de los coreanos de BTS y de Madonna. Un show del que se esperaba algo más y al que el sol radiante que caía sobre el MetLife Stadium restó espectacularidad. El Dai Dai de la colombiana puso a la grada a bailar, después de que Justin Bieber interpretara Everything Hallelujah. Duró mucho menos de lo que se esperaba, puesto que cada artista interpretó un trozo de una canción.

Al más puro estilo NFL la FIFA organizó un minifestival durante el descanso de la final del Mundial 2026 que contó con el mejor cartel visto hasta ahora, teniendo en cuenta la relevancia de los artistas. Leo Messi o Lamine Yamal pasaron a un segundo plano por momentos para dejar los focos a un elenco formado por Justin Bieber, Madonna, BTS y, cómo no, Shakira. Cuatro generaciones distintas de artistas a las que también se sumaba Coldplay, junto al director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro de la PS22 de Nueva York.

El España-Argentina se paró al descanso y lo hizo durante un poco más de lo normal. No, no fueron los 30 minutos con los que se venía especulando, pero sí cerca de 20 el tiempo que tuvieron que los futbolistas en los vestuarios. El negocio manda y más en este Mundial, donde hasta las pausas de hidratación se han dilatado para meter anuncios.

Y en este caso tocaba enseñarle al mundo una alineación que ya quisieran las propias selecciones que jugaban la final. Antes del partido, ya habían aparecido Post Malone, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed, Jennifer Hudson y Christopher Macchio para cerrar los 39 días que ha durado esta Copa del Mundo, la más larga y amplia tanto por equipos como por número de partidos de la historia.

Un campeonato así merecía un espectáculo a la altura. Y más aún con un partido como este. Las dos mejores selecciones del mundo, España y Argentina, que acudieron al sorteo celebrado en diciembre de 2025 como cabezas de serie, eran las finalistas. No se podían enfrentar, si todo iba según lo esperado, hasta la final del MetLife Stadium, como así sucedió.

Shakira evita la siesta en Nueva Jersey

Cinco minutos después de que el árbitro Vincic decretara el final de la primera parte, comenzó la fiesta. La abrió la Reina del Pop, Madonna. Desde el túnel de vestuarios, la estrella estadounidense salía al césped acompañada de dos leyendas como Ronaldo y Ronaldinho, que conducían algo parecido a un carrito de golf. No llegaron a atravesar la línea de fondo, puesto que para entonces ya estaba sonando el Dynamite de los coreanos de BTS.

Aunque lo importante estaba por llegar. Era el turno de Justin Bieber, el más esperado de la tarde. Y, aunque fue el primero en cantar en directo y dejar a un lado el playback, se marcó un solo de guitarra con su balada Everything Hallelujah que estuvo a punto de mandar a dormir a la grada del estadio, sofocada por el intenso calor.

Entonces llegó la reina de los Mundiales. Shakira tuvo que entrar en escena para darle un giro al espectáculo a ritmo de su Dai Dai, finalizando Cold Play con el coro del PS22 de Nueva Jersey. Le dieron color a un descanso que terminó con fuegos artificiales y humo de todo tipo de colores.