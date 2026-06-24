Ronaldinho confirma el bombazo y volverá a jugar al fútbol: «Estoy deseando bailar con el balón»

Ronaldinho ha confirmado que volverá a los terrenos de juego. Después de anunciar su fichaje por el Ravenna, equipo de la tercera división italiana, el exdelantero brasileño anunció el bombazo en su acto de presentación en Miami y volverá más de diez años después de haberse retirado como profesional.

El presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani, empresario y propietario de una cadena hotelera, calificó el fichaje como un «momento extraordinario» para el Ravenna. El club calificó el regreso de Ronaldinho como «mucho más que un fichaje simbólico».

«Estoy deseando bailar con el balón y escribir una nueva y bonita historia junto a Ignazio Cipriani y la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una alegría para mí, y estoy deseando llevar ese espíritu a Rávena. ¡Que comience la magia!», declaró el jugador en un comunicado publicado en la web del club italiano. Ronaldinho disputó su último partido como profesional en 2015 con el Fluminense.

Poco más de dos años después, puso fin oficialmente a su carrera. El exdelantero del FC Barcelona fue elegido dos veces Mejor Jugador del Mundo por la FIFA, en 2004 y 2005. Entre sus mayores logros destacan la Liga de Campeones con el FC Barcelona en 2006, y el Mundial con Brasil, cuatro años antes.

Ronaldinho, emocionado con el nuevo proyecto

Ronaldino se mostró convencido de que su llegada al club gestionado por el empresario Ignazio Cipriani, no se trata de un movimiento estratégico o publicitario, sino el comienzo de algo muy especial: «Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?», reveló el brasileño. También insistió en que su motivación principal sigue siendo la felicidad que le produce el fútbol y así motivar tanto a la plantilla como a su nueva afición.