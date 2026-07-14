¿Cuándo vuelve a jugar España si gana a Francia en la semifinal del Mundial 2026?

Antes de pensar en una hipotética final, la selección española deberá hacer frente este martes a las 21:00 horas a las semifinales del Mundial. Semifinales donde se verá las caras con la poderosa selección francesa compuesta por los mejores jugadores del mundo, como son Mbappé, Olise o Dembélé. La selección francesa lleva dos mundiales consecutivos llegando a la final y buscará a toda costa llegar a la tercera.

En frente estará España, que también buscará algo por tercera vez consecutiva, como es vencer en unas semifinales a Francia. Ambos países buscarán citarse con Argentina o Inglaterra (la otra semifinal) en un partido que se escribirá en los libros de historia, como es la final de un Mundial.

¿Cuándo es la final del Mundial?

El MetLife Stadium (renombrado por la FIFA como el Estadio de Nueva Jersey) será testigo de la final del Mundial 2026. La final se disputará el domingo 19 de julio a las 21:00 horas, cerrando un torneo que ha reunido a 48 selecciones y donde se han disputado 104 partidos.

En caso de pasar a la final, España deberá esperar al miércoles a las 21:00 horas para conocer a su rival, que se disputará en el Inglaterra-Argentina.

Partidos de España en el Mundial

La selección española comenzó este Mundial siendo una de las grandes candidatas a alzarse con el trofeo de campeón del mundo. Esto se debe a su gran calidad de jugadores y al grupo que han formado, que se refleja en resultados anteriores. En 2024, España se proclamó campeona de Europa y en 2025 llegó a la final de la Nations League.

Su camino en este torneo mundialista no ha sido fácil, pero la campeona de Europa no ha estado por debajo en el marcador en ningún momento y sólo encajó un gol, ante Bélgica en cuartos.

España consiguió hacerse con el liderato del grupo H, donde un empate a cero con Cabo Verde despertó las dudas. En el segundo partido despejó todas esas dudas con un 4-0 a Arabia Saudí. En la última jornada se enfrentó al primer gran nombre del Mundial, donde pasó la prueba ganando 0-1 a Uruguay.

En la primera ronda eliminatoria de dieciseisavos se enfrentó a Austria, donde un sólido 3-0 en Los Ángeles volvió a confirmar a España como favorita del torneo. En octavos de final, España se enfrentó a Cristiano Ronaldo (Portugal), que se jugaría su última baza en un Mundial. Un gol en el primer minuto del descuento de Mikel Merino nos daría el pase a cuartos, después de unos últimos minutos de sufrimiento aguantando el marcador.

En el pasado partido en cuartos de final, se impuso a Bélgica por 2 goles a 1. Partido en el que se rompió la racha de imbatibilidad en un mundial de Unai Simón y España encajó su primer gol en el Mundial. Mikel Merino volvió a salir en los últimos minutos para rescatar a España en el descuento y darnos el pase a semifinales.