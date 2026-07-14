El collar de Lamine esconde un lujo al alcance de muy pocos: este es su verdadero valor

Lamine Yamal volvió a ser protagonista incluso antes de que comenzara a rodar el balón. El extremo de la selección española compareció ante los medios en la víspera de la semifinal del Mundial frente a Francia y, además de dejar titulares sobre el partido más importante de su carrera, llamó la atención por la espectacular joya que lucía sobre la camiseta de España. El propio futbolista desveló entre risas que no se trataba de ningún regalo. «No es un regalo porque lo he pagado yo. Un regalo de mi parte», bromeó en el día de su 19 cumpleaños.

Lejos de ser un simple collar, la pieza responde a una creación de alta joyería completamente personalizada. A primera vista podría parecer un conjunto de varias cadenas independientes, pero su construcción apunta a una única gargantilla realizada en cascada con cuatro niveles integrados. Las tres filas superiores reproducen el clásico diseño tennis, formado por diamantes engastados individualmente y ordenados de menor a mayor grosor, mientras que la cuarta incorpora una sucesión de esferas completamente cubiertas de pavé brillante, un acabado muy característico de la joyería urbana inspirada en el mundo del hip-hop y cada vez más habitual entre las grandes estrellas del deporte.

La pieza está confeccionada, previsiblemente, sobre una base de oro rosa macizo de 14 o 18 quilates, responsable del tono cálido que presenta el metal. Las piedras, por su parte, parecen corresponder a diamantes de talla brillante, aunque únicamente el fabricante podría confirmar si son naturales o cultivados en laboratorio. En cualquier caso, el nivel de ejecución y el acabado artesanal reflejan un trabajo propio de un joyero especializado en piezas exclusivas.

Precisamente por esa fabricación a medida, el collar no pertenece a ninguna marca comercial convencional. Este tipo de joyas suelen encargarse directamente a talleres especializados en alta joyería urbana, donde cada pieza se diseña de forma exclusiva para el cliente. Aunque no ha trascendido quién fue el autor de esta creación, el diseño sigue la línea de los joyeros de referencia que trabajan habitualmente con futbolistas y artistas internacionales.

Su precio tampoco ha sido confirmado oficialmente, pero piezas de estas características y con una construcción similar suelen situarse en una horquilla de 25.000 a 30.000 euros, siempre que se trate de un conjunto de oro y diamantes confeccionado a medida. Conviene no confundir esta joya con el llamativo collar XXL que Lamine recibió con el número 304, una creación atribuida a Tajia Diamonds y valorada por distintos medios en torno a los 400.000 euros. Este que lució antes de medirse a Francia es mucho más discreto, pensado para el uso diario, aunque sigue siendo una pieza exclusiva reservada a muy pocos.