¿Hay prórroga en el Mundial 2026? Qué pasa si España empata el partido de semifinal contra Francia

El Mundial 2026 llega a su recta final, donde tan solo quedan 3 partidos para la final del torneo (uno de ellos, el tercer y cuarto puesto). España ha conseguido colarse en semifinales, convirtiéndose en una de las cuatro mejores selecciones del mundo. Su actuación en la pasada Eurocopa de 2024, donde se proclamó campeona, la convirtió en una de las candidatas y ahora ha alcanzado las semifinales ante la gran favorita al título.

El actual rival de España será la selección francesa dirigida por Deschamps. En las semifinales de la Eurocopa de 2024, España venció a Francia en la semifinal, resultado que se repetiría en la Nations League de 2025. En el otro lado del cuadro se encuentra Inglaterra, que sabe lo que es perder una final contra España (Euro 2024) y Argentina, la cual perdió por 6 a 1 en su último partido contra España (2018).

¿Hay prórroga o penaltis en el Mundial?

Desde el primer Mundial de Uruguay en 1930, existe la prórroga, un tiempo extra con dos partes de 15 minutos cada una que se añade para dar oportunidad de que uno de los dos equipos deshaga el empate.

Los penaltis fueron introducidos en el Mundial de España de 1982. El formato consta de 5 penaltis para cada equipo que se lanzan de forma intercalada, y el que más marque gana la eliminatoria. En caso de empate, se siguen lanzando penaltis hasta que se deshaga el empate.

En caso de que cualquier partido de España llegue al minuto 90 con un empate, se resolverá con una prórroga. Si después de los 30 minutos correspondientes no hay desenlace, el árbitro llevará el partido a los penaltis.