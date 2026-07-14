Mbappé desafía a su peor pesadilla

Kylian Mbappé volverá a encontrarse con el rival que más veces le ha frenado cuando el premio era mayúsculo. El delantero francés aterriza en las semifinales del Mundial como el gran líder de Francia, el máximo goleador del torneo y el futbolista más determinante del campeonato, pero delante tendrá a una España que ya le ha amargado las dos últimas grandes citas entre ambas selecciones. El combinado nacional se ha convertido en el obstáculo que el atacante del Real Madrid todavía no ha conseguido derribar cuando todo está en juego.

El primer gran capítulo llegó en la final de la Liga de Naciones de 2021. Mbappé marcó el gol decisivo, con mucha polémica, y levantó el título con Francia, pero desde entonces el guion ha cambiado radicalmente. España ha impuesto su ley en los dos enfrentamientos posteriores de máxima exigencia. En las semifinales de la Eurocopa de 2024, el conjunto de Luis de la Fuente remontó el tanto inicial de los franceses para imponerse por 2-1 y alcanzar la final continental. Apenas un año después, la historia volvió a repetirse. En las semifinales de la Liga de Naciones 2025, la Selección eliminó de nuevo a Francia en un espectacular 5-4. Mbappé volvió a ver portería, esta vez desde el punto de penalti, pero tampoco pudo evitar otra derrota.

El martes, en Dallas, el madridista tendrá una nueva oportunidad para romper esa tendencia. Lo hará, además, en el escenario más importante de todos. Mbappé está firmando un Mundial extraordinario, con ocho goles en seis partidos y actuaciones decisivas en prácticamente todas las eliminatorias, pero sabe que para alcanzar la final deberá superar a una España que le ha tomado la medida en las grandes noches. Para los de Luis de la Fuente también será una prueba definitiva: frenar al futbolista más desequilibrante del planeta supone dar un paso gigantesco hacia la segunda estrella.

El Balón de Oro pasa por el Mundial

Más allá del billete para la final, Mbappé también se juega buena parte de sus opciones de conquistar el Balón de Oro. El delantero francés parte ya como el gran favorito en todas las quinielas gracias a un Mundial sobresaliente, pero levantar el trofeo el próximo 19 de julio convertiría su candidatura en prácticamente irrefutable.

Los números respaldan su candidatura. Suma ocho goles en seis encuentros, lidera la clasificación de la Bota de Oro del torneo y ya acumula 20 tantos en la historia de los Mundiales con solo 27 años, unas cifras que le sitúan entre los grandes nombres de la competición. Si Francia acaba proclamándose campeona, Mbappé podría completar un triplete histórico: Mundial, Bota de Oro y Balón de Oro del torneo. Unos argumentos que, salvo sorpresa mayúscula, le abrirían de par en par las puertas del Balón de Oro de esta temporada.