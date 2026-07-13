Mbappé y Bellingham pegan un subidón en sus cuotas para ganar el Balón de Oro del Mundial

Las semifinales del Mundial son el escenario perfecto para que las estrellas de las cuatro selecciones clasificadas sigan brillando como lo estaban haciendo hasta ahora. En el panel hay estrellas que han impresionado al mundo con aroma madridista: Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Dos futbolistas que cargan con su país para llevarla hasta la gloria de levantar el título y de paso tener el reconocimiento del Balón de Oro de la Copa del Mundo.

Como era de esperar, la presencia de Mbappé es diferencial. Sus 8 goles y tres asistencias le avalan como el líder de Francia. Por donde ha pasado ha sido mortal dentro del área. O si no, que pregunten a Marruecos o qué supone tener a Kylian al frente. Posición que le permite ser el favorito de las cuotas para ser considerado el mejor jugador del Mundial, pagándose a 2.50 euros por cada euro apostado.

De cerca ha emergido Jude Bellingham. Ante todo pronóstico, el centrocampista inglés está firmando un Mundial descomunal con dos dobletes en octavos y cuartos ante México y Noruega. 6 goles que le han dado ese subidón para hacer soñar a Inglaterra. Es por ello que las casas de apuestas ya empiezan a ver algunas posibilidades de ganar el Balón de Oro con 5 euros por cada euro apostado.

En el medio está Leo Messi, semifinalista con Argentina y con los mismos goles que Mbappé. La cuota que tiene el delantero es de 3 euros por cada euro apostado. Un precio interesante para un jugador que está en un gran estado de forma. Ya, en menor medida, aparecen otros como Harry Kane, Michael Olise o Lamine Yamal. Sin duda, los cuatro partidos que quedan serán cruciales para la decisión final y ganar el Mundial será el que dicte sentencia. Hasta entonces, Mbappé y Bellingham son los que opositan con más fuerza para ganar el Balón de Oro.