Cuánto dinero se juega la selección española contra Francia en las semifinales del Mundial 2026

España se enfrenta a Francia este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026 que se disputarán en Dallas a partir de las 21:00 horas. La reciente campeona de la Eurocopa 2024 busca el pase a la final del campeonato del mundo ante el ganador de la otra semifinal que disputarán Inglaterra y Argentina. La selección española también se juega una buena cantidad de dinero en el duelo contra Francia de las semifinales del Mundial.

España tiene una cita con la historia este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial que disputa contra Francia en Dallas. Después de haber dejado en la cuneta a Austria, Portugal y Bélgica, la selección española quiere volver a la final de un campeonato del mundo 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica ante Holanda. Para ello tendrán que vencer a una Francia que es la selección más en forma del mundo y que se ha plantado en la penúltima ronda del torneo tras ganar a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase eliminatoria.

España también se juega un buen dinero en estas semifinales del Mundial contra Francia. En este nuevo Mundial de 48 selecciones, la FIFA también ha aprobado el mayor reparto de premios de su historia, hasta los 871 millones de dólares. El ganador del torneo se llevará 50 millones de dólares (43,7 millones de euros), que será la mayor recompensa económica de la historia de la Copa del Mundo.

Cuánto dinero reparte la FIFA en las semifinales del Mundial 2026

Ganar las semifinales tiene doble premio para España, ya que una victoria contra Francia asegurará al menos 28 millones de dólares (24,4 millones de euros), que es el premio que se lleva el cuarto clasificado. El premio para el tercer clasificado del mundo será de 30 millones de dólares y el segundo clasificado ganará 35 millones de dólares, 30 millones de euros.

Cuánto dinero ha ganado España en el Mundial 2026

España ya acumula un buen bote que va directo para la Real Federación Española de Fútbol, que también ha pactado una serie de primas para los futbolistas en función de los resultados obtenidos en el mundial.

Solo por participar en la fase de grupos se llevó 10 millones de dólares, a lo que hay que sumar 12 por llegar a dieciseisavos, 16 millones de dólares por llegar a octavos y 20 más tras alcanzar los cuartos de final. Así que, sin contar con las semifinales, España ya acumula un bote de 58 millones de dólares, que al cambio son 50 millones de euros. A esto habría que sumarle un mínimo de 28 millones más que se llevará el cuarto clasificado del torneo.

Estos son todos los premios del torneo, según ha publicado la revista Forbes: