Morante, el hijo del mítico torero que ya deslumbra en Europa con España

El apellido Morante ya no es conocido solamente por el arte de la tauromaquia; ahora también comienza a ser un nombre destacado en el mundo del fútbol, otro arte. El capote en la familia Morante ha dado paso a la magia con la pelota. El hijo del mítico torero comienza a ser una estrella y ya brilla con la Selección española en Europa.

José Antonio Morante, hijo de Morante de la Puebla, uno de los mejores toreros que ha tenido la suerte de disfrutar nuestro país, ya brilla con solamente 18 años en el mundo del fútbol. El pasado sábado se proclamó campeón de Europa con España en la categoría sub-19. Un triunfo histórico de una generación que apunta maneras.

Los chicos de 2007 apuntan maneras en España. Una generación que ya tiene a Lamine Yamal y a Cubarsí brillando al máximo nivel. También Thiago Pitarch. Pero hay otro nombre, quizás menos mediático, que es el de Morante.

Morante, pichichi del Europeo sub-19

El Europeo de Morante ha sido brillante y es que terminó siendo el máximo goleador del torneo con cuatro goles. Ha liderado a la Selección española a lograr un entorchado en el que han aplastado a sus rivales con 19 goles a favor y ninguno en contra.

Morante juega en el Betis, tiene 18 años y es uno de los grandes talentos de su generación. Este curso también ha ganado la Copa del Rey con el juvenil verdiblanco y debutó en el primer equipo verdiblanco a las órdenes de Pellegrini.

Extremo derecho con mucho desborde, capacidad para encarar a pierna cambiada y mucho gol. Un jugador que apunta maneras y que muy pronto estará en la élite. Destaca en sus celebraciones sacando un capote ficticio y haciendo homenaje a su padre. Lleva la tauromaquia en las venas, pero él destaca en otro arte, y el sueño de llegar a lo más alto cada vez lo tiene más cerca.