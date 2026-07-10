Lamine Yamal: «Se os ha metido en la mente lo del gol y la Eurocopa la ganamos marcando yo uno solo»

Lamine Yamal atendió a los medios en la zona mixta del estadio de Los Ángeles y restó importancia a su sequía goleadora en el Mundial 2026 tras ser nombrado MVP en el partido de cuartos de final entre España y Bélgica. No marcó, pero fue de los más insistentes de la selección española en ataque.

«Se le ha metido en la mente lo del gol a todo el mundo y la Eurocopa la ganamos metiendo un gol solo. Sólo metí un gol y ahora llevo uno», sentenció Lamine, que tiene razón. Su golazo ante Francia fue decisivo en semifinales. «Muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí y queremos llegar a la final», añadió.

«España-Francia en semifinales. Hemos venido para jugar estos partidos importantes y ganarlos. Ahora a descansar y pensar en ello. Obviamente quería marcar para ayudar al equipo, pero no salgo al campo pensando en eso. Si ganamos el Mundial, nadie se va a acordar de cuántos goles he metido o dejado de meter. Todos estaremos contentos. Es lo único que quiero. Si me dan el MVP mejor, pero quiero que el equipo gane», aseguró.

Lamine y los dos escenarios ante Francia

«Hay dos opciones: que lleguen a tres finales del Mundial seguidas o que les ganemos tres veces. No sé lo que puede pasar, pero no tenemos ningún miedo. Yo sé que con mis movimientos arrastro a muchos rivales. Puedo dejar solo a un compañero. Lo importante es que hemos venido a ganar y todo lo que pueda hacer para ayudar, aunque no toque el balón será lo bueno», explicó.

«Hemos sido muy superiores. El gol ha sido una sensación rara porque ha sido cuando más estábamos. Ningún equipo nos había jugado de tú a tú. Todos se quedan atrás», finalizó Lamine Yamal.