La España de Thiago Pitarch se corona: ¡campeones del Europeo Sub-19!

Llegar, ver y vencer. Veni vidi vici. Un déjà vu sacude Gales. Lo humaniza España, que encontró la luz una vez caída la tarde. Victoria solvente ante Alemania y décimo Europeo Sub-19 al bolsillo. Se dice pronto. Brilla la generación del 2007, que ha conquistado un torneo impecable con cinco victorias en cinco partidos, sin encajar ningún gol y con 19 a favor. Los últimos los marcaron Hugo López y Mario Rivas para tumbar a Alemania y sellar otra conquista española. La décima de España en la categoría o cómo hacer cotidiano lo extraordinario.

La generación del 2007 responde a las expectativas que la propia Federación tiene depositadas. Los Thiago Pitarcha, Morante, Yáñez, Hugo López, Forte, Rivas y compañía han ratificado el dominio de España en la categoría, donde es la selección más laureada de la historia. Suma 13 entorchados, que se quedarían en 10 desde la reformulación del formato del torneo en 2002. No hubo sorpresas en Gales, ni en las alineaciones ni en los planteamientos. España balón e iniciativa y Alemania posicionamiento y esfuerzo físico.

Y, pese a las sensaciones, los alemanes tuvieron dos manos a manos para hacer daño. En ambos se impuso un Manu González imperial. Fue creciendo todavía más España, que avisó a través de Hugo López. Primero al larguero y luego con otro disparo desviado. No fue la tercera hasta que no llegó la vencida. Combinación entre Pitarch y Yáñez que acabó con disparo al poste del segundo y ahí apareció Hugo López para meter el pie antes que nadie. Gol antes del descanso. Daño al cuadrado.

El descanso, en lugar de espolear a Alemania, avivó a España, que marcó el segundo a la salida de un córner. Vigoroso Mario Rivas a centro de Yáñez. Qué generación tiene el Real Madrid. De ahí en adelante fue un quiero y no puedo de Alemania, que lo intentó con más corazón que cabeza y con menos peligro que lo dibujado en sus imaginarios. Poco de los germanos más allá de dos disparos a los que respondió Manu González. La España de Gallardo es un señor equipo. Consigue la décima corona sin encajar ni un solo gol. Llegaron, vieron y vencieron.