La generación de Thiago Pitarch busca la décima en Gales

La España de Thiago Pitarch, Xavi Espart o Morante busca la décima en Gales. La Selección española disputa su tercera final del Europeo sub-19 de manera consecutiva y busca conquistar este sábado en Gales contra Alemania su décimo entorchado. Una generación de niños de oro que está deslumbrando con su fútbol en tierras británicas mientras aplasta a sus rivales uno a uno. Le queda un último pasito.

17 goles a favor y cero en contra. Esos son los impresionantes números de esta España en este Europeo sub-19 hasta plantarse en la gran final. Empezó con un 7-0 a Gales, la anfitriona, 3-0 a Dinamarca, 4-0 a Alemania (rival ahora en la final) y 3-0 a Croacia en semifinales.

Se espera un partido muy distinto al de fase de grupos ante Alemania con ambos equipos ya clasificados. Es una final y todo es diferente. Pero el juego de España, comandada por un Thiago Pitarch de sobresaliente, está siendo brillante en este torneo.

The Racecourse Ground en Wrexham recibe este España – Alemania a partir de las 20:00. La gran final del Europeo sub-19. La Selección española la disputa por tercer año consecutivo. El año pasado la perdió, 1-0 contra Holanda. En 2025 ganó 2-0 ante Francia. Este año se mide a Alemania buscando su décimo entorchado para seguir engalanando las vitrinas de la Federación.

Paco Gallardo es el líder de esta España que desde su banquillo ha convertido a un grupo lleno de talentos en un gran equipazo con mayúsculas. Una generación liderada por los jugadores del Real Madrid que recientemente ganaron la Youth League. Con Thiago Pitarch a la cabeza, después de consolidarse en el primer equipo blanco este mismo curso acompañado de Fortea, Yáñez, Mario Rivas o Diego Aguado. Pero esta España tiene mucho más con jugadores como Xavi Espart, Jorge Salinas, Andrés Cuenca, Morante, Quim Junyent, Sergio Esteban, Hugo López o Diallo.