La España de Pitarch y Morante se mete en semifinales del Europeo tras otra goleada a Dinamarca

La selección española sub-19, con una generación llena de talento liderada por Thiago Pitarch, ganó con comodidad su segundo partido en el Europeo sub-19 con una imponente victoria ante Dinamarca gracias a los goles de Hugo López, Ousmane Diallo y Morante. El equipo español ya tiene dos victorias en este torneo con diez goles a favor y cero en contra.

La Selección sub-19 va en búsqueda del décimo entorchado europeo de la categoría. Después de ese debut volcánico ante la anfitriona, un 0-7 que resume perfectamente la superioridad del combinado español, este miércoles, en Denbighshire, España ha superado con muy buena nota la exigente prueba de Dinamarca (0-3), un rival con muchísimo más nombre y que lleva un tiempo haciendo muy bien las cosas en el fútbol formativo.

El combinado nacional se coloca con seis puntos, con diez tantos a favor y la portería intacta, y acaricia el pase a las semifinales y también la clasificación para el Mundial sub-20 de 2027, a la espera del Gales-Alemania para celebrar la primera conquista.

Las primeras ocasiones del partido las protagonizaron Thiago Pitarch y Diego Aguado, hasta que llegó el primer tanto del combinado español poco antes del descanso. Yáñez rompía con una dirección magistral para encontrar a Morante y el bético asistía a Hugo López para que, de primeras, estrenara la cuenta. Más que merecido el tanto para mandar al descanso, al que incluso se pudo llegar con otro gol de Morante.

El gol de la tranquilidad llegó por el otro extremo y lo firmó Ousmane Diallo, ausente en el debut por sanción y muy voluntarioso desde que saltó al césped. España movió de lado a lado, como si fuera un ataque de balonmano, y Dilan Zárate visualizó a Diallo, cuyo zurdazo sorprendió al meta.

Faltaba la puntilla, faltaba el momento Morante para premiar otra tarde de puerta grande del andaluz. Hizo un doblete ante Gales y su tercer gol en este Europeo le confirma como el gran jugador que es.

El sábado, a las 15:00 horas, España cierra la fase de grupos ante Alemania, con las semifinales en el punto de mira y en la mano.