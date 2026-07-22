Rectificación Javier Tebas Medrano: «Así planificó la ‘trama Tebas’ acabar con Rubiales: cronología de un linchamiento»

En relación con el artículo publicado por este medio el día 3 de diciembre de 2024, bajo el título «Así planificó la ‘trama Tebas’ acabar con Rubiales: cronología de un linchamiento», cuya autoría corresponde a Francisco Rabadán y Luis Cabos, Javier Tebas Medrano, considerando inexactas distintas informaciones difundidas en dicho artículo, desea poner de manifiesto lo siguiente:

1. D. Javier Tebas Medrano niega haber participado en una «trama» o en un «plan milimétrico» con el objetivo de armar el «caso Brodie» o para acabar con D. Luis Rubiales, como le ha atribuido OK DIARIO.

2. D. Javier Tebas Medrano no ha tenido ningún tipo de participación, ni directa, ni indirecta, en el supuesto robo de datos del móvil de D. Luis Rubiales sobre el que informa OK DIARIO.

3. No son ciertas las informaciones difundidas por OK DIARIO según las cuales D. Javier Tebas Medrano habría empujado «para que medios afines financiados con el contenido patrocinado de LALIGA como El Confidencial y El Mundo publicasen noticias que no se ajustaban a la realidad», relativas a la documentación obtenida del móvil de D. Luis Rubiales. La documentación e información proveniente del móvil de D. Luis Rubiales generó un notable interés en la opinión pública y suscitó publicaciones por la práctica totalidad de medios de comunicación de España, sin que D. Javier Tebas Medrano haya

tenido ninguna participación en dicha difusión mediática.

4.No es cierto que D. Javier Tebas Medrano se reuniese el 28 de mayo de 2023 con un trabajador de la RFEF para intentar captarle y obtener información de la Federación y del Real Madrid. D. Javier Tebas Medrano se reunió en dicha fecha con quien entonces era el Vicesecretario General de la RFEF, D. Miguel García Caba, en una reunión solicitada por éste, quien le trasladó que quería denunciar la corrupción que se estaba produciendo en la RFEF y el acoso que estaba padeciendo».