El mensaje de unidad de Llorente con recado a la ultraizquierda: «Qué maravilla ver una España así»

Marcos Llorente ha compartido en sus redes sociales un mensaje de unidad para los españoles después de conquistar el Mundial el pasado domingo. El lateral diestro, muy presente durante la celebración y el torneo, pese a perder la titularidad en favor de Pedro Porro, ha emocionado con una publicación en su cuenta de Instagram que llama a dejar atrás las divisiones políticas. «Qué maravilla ver una España así. No somos conscientes de que somos el puto mejor país del mundo. ¡Viva España!», ha destacado Marcos Llorente al final de su reflexión.

El futbolista del Atlético de Madrid no se deja nada en sus intervenciones públicas, sin importar qué opinen sobre él y poniendo en valor su estilo de vida. En esta ocasión, ha mandado un ‘recado’ a aquellos que buscan generar división entre los españoles en un aplaudido mensaje en sus redes sociales. A esta publicación en su cuenta de Instagram la acompañan una serie de fotografías de la celebración de la selección española tras conquistar el segundo Mundial de su historia. En la primera de ellas, posa con sus compañeros rojiblancos, Baena y Pubill. Junto a esta instantánea, ha incluido más fotos del festejo español, tanto sobre el césped del MetLife Stadium como por las calles de Madrid.

Marcos Llorente ha aprovechado la alegría de la inmensa mayoría de España por el reciente triunfo en el Mundial para apelar a la unidad del país. «Qué bonito que, en una época en la que parece que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa, lleguen once personas corriendo detrás de un balón para recordarnos quiénes somos», ha comenzado su reflexión el futbolista de la Selección. Los hechos dan la razón a Marcos Llorente. Sólo con mirar las cómo vibraron las plazas de todos los puntos de la geografía española durante el Mundial, basta para percibir esta unidad que destaca el lateral diestro.

Sus compañeros en la Selección aplauden el mensaje

El ex futbolista del Alavés y el Real Madrid ha vuelto a criticar a los que buscan dividir a los españoles en la parte final de su mensaje. «Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas. Sólo ha quedado una país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto. Qué maravilla ver una España así, aunque solo sea por un rato. No somos conscientes de que somos el puto mejor país del mundo. ¡Viva España!», ha concluido Marcos Llorente.

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Varios de los compañeros del madrileño en la selección española no han tardado en aplaudir su publicación en Instagram. Marc Cucurella ha secundado su mensaje comentando «Amén» a los pocos minutos. Otros como Marc Pubill, Alex Grimaldo y Alejandro Baena -todos ellos compañeros en el Atlético de Madrid de cara a la temporada 2026/27- también han comentado en su publicación. Incluso otros futbolistas de la Selección con los que no comparte equipo, como Víctor Muñoz o Borja Iglesias, también se han sumado a su mensaje.