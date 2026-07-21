El Mundial retira a uno de los árbitros más longevos de la historia de la Premier: se despide tras más de 800 partidos

Anthony Taylor, uno de los árbitros más reconocidos de la Premier League y el fútbol europeo, ha anunciado su retirada a los 47 años. El colegiado británico dice adiós al arbitraje después de más de 800 partidos dirigidos en toda su carrera. Su último partido fue el duelo entre España y Portugal de octavos de final del Mundial 2026. Tras 16 temporadas en la Premier League y 14 años como árbitro FIFA, Taylor cierra este capítulo de su vida como el tercer ‘trencilla’ con más encuentros dirigidos en la historia de la competición doméstica británica.

El colegiado de Mánchester ha compartido un comunicado para anunciar su decisión de retirarse del arbitraje profesional este martes. «Arbitrar en la élite ha sido un inmenso privilegio, pero la presión es intensa y el escrutinio, constante. Ahora, ha llegado el momento de dar un paso al lado y poner la vista en la transición al siguiente capítulo de mi carrera», ha señalado Anthony Taylor. El ya ex árbitro internacional también ha querido tener un recuerdo con sus asistentes, Gary y Adam, y con los familiares y amigos que le han acompañado durante más de dos décadas en «los grandes sacrificios que exige esta carrera».

Taylor, un viejo conocido del fútbol español

El fútbol español ha estado muy presente en los grandes partidos a nivel internacional de Anthony Taylor. Mientras que a nivel local, ha dirigido finales en todas las Copas del fútbol inglés; en el panorama europeo también ha tenido protagonismo. A nivel de clubes, el árbitro inglés dirigió la final de la Supercopa de Europa entre el Sevilla y el Bayern de Múnich; que concluyó con el triunfo bávaro en la prórroga. Mejor suerte tuvieron los hispalenses en su siguiente duelo por un título con Taylor como árbitro. En 2023, el Sevilla levantó su última Europa League, tras derrotar a la Roma en la tanda de penaltis, con Anthony Taylor al frente de la final continental.

Otro equipo español, el Real Madrid también ganó un título internacional en una final dirigida por el colegiado de Mánchester. Taylor dirigió el duelo en la final del Mundial de Clubes de 2022 entre los blancos y el Al-Hilal; que se saldó con triunfo del Real Madrid por 5-3. En cuanto a la selección española, ganadora del último partido de la carrera de Anthony Taylor, los pupilos de Luis de la Fuente no quedaron conformes con su actuación en su primera cita. El ex colegiado estuvo al frente de la polémica final de la Nations League de 2021, en la que España cayó por 2-1 ante Francia. Taylor permitió la dureza de los galos y concedió el tanto de la victoria, obra de Kylian Mbappé, en una jugada en la que se pidió fuera de juego.

La selección española mejoró su balance al frente de los partidos del combinado nacional en el último partido de su carrera, el duelo entre la ahora campeona del mundo y Portugal en octavos de final. Anthony Taylor dice adiós a más de dos décadas de carrera en el arbitraje profesional, durante las que ha dirigido 831 partidos (432 en la Premier y 163 internacionales) y ha sido seleccionado para dos Eurocopas (2020 y 2024) y dos Mundiales (2022 y 2026)