La FIFA dicta sentencia por el caso Negreira en el Mundial: el arbitraje español fuera de la fase final

La FIFA sigue castigando a España y al Comité Técnico de Árbitros por el ‘caso Negreira’ y, como ya sucedió en el pasado Mundial de Clubes, ha apartado a los árbitros españoles de este Mundial 2026. Alejandro Hernández Hernández fue el único árbitro español presente en el campeonato del mundo y, después de pitar el Brasil-Haití de la fase de grupos, no ha sido seleccionado para dirigir los primeros partidos de la fase final.

Hernández Hernández fue el único español que ha formado parte del llamado Team One de la FIFA, el equipo arbitral del Mundial 2026 que ha estado formado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros. El equipo arbitral más grande de la historia de un torneo está dirigiendo los 104 partidos que, entre el pasado 11 de junio y el próximo 19 de julio, se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

De los primeros 88 partidos, la FIFA sólo dio uno a un árbitro español y fue el Brasil-Haití de la segunda jornada del grupo C que dirigió Alejandro Hernández Hernández y estuvo acompañado por los españoles José Enrique Naranjo, como primer asistente, y Diego Sánchez, como segundo. El cuadro arbitral lo completaron los suizos Sandro Schaerer, como cuarto árbitro, y Stephane De Almeida, como quinto.

Ningún árbitro español en la fase final del Mundial

Y los peores presagios para el CTA se han confirmado hace unas horas cuando la FIFA ha confirmado que Hernández Hernández no será elegido para dirigir ninguno de los partidos de dieciseisavos de final que se están disputando desde el miércoles y hasta el viernes 3 de julio. A falta del resto de confirmaciones en la fase final del torneo, Carlos Del Cerro Grande seguirá presente en el torneo como asistente del VAR.

Han salido ya todas las designaciones arbitrales de 1/16 y se confirma lo que ya intuíamos: sólo un partido de los primeros 88 de esta Copa del Mundo ha tenido a un español como árbitro principal (Brasil-Haití). Venimos de un Mundial de Clubes al que no llamaron a ninguno. La… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

La FIFA informó en su día a través de un comunicado en su página web oficial que «las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

«Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA», dijo Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Así que, visto lo visto, y como ya sucedió en el pasado Mundial de Clubes, la FIFA sí ha dictado sentencia con el ‘caso Negreira’ mientras finaliza la fase de instrucción del mayor escándalo en la historia del fútbol español, en el que el Barcelona pagó durante 17 años 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, número 2 del CTA. Aunque de momento árbitros y el Barcelona no hayan sufrido las consecuencias en España, parece que la FIFA, por lo visto en los dos últimos mundiales, sí ha tomado buena cuenta de ello.