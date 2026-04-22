Felipe García, abogado experto en el caso Negreira: “La UEFA podría echar al Barcelona de la Champions”
El socio director de Círculo Legal explica las posibles sanciones del Caso Negreira en OKDIARIO
Asegura que la UEFA si podría expulsar al FC Barcelona de competiciones europeas
P: A raíz del caso Negreira, ¿qué consecuencias legales concretas podría afrontar el FC Barcelona como persona jurídica y también sus directivos a nivel individual?
R: El Barcelona, como persona jurídica, podría enfrentarse principalmente a una pena de multa. En cuanto a las consecuencias deportivas más graves, no existe riesgo de pérdida de títulos. Sin embargo, una eventual sentencia condenatoria sí podría tener un impacto importante en el ámbito económico, especialmente en la pérdida de patrocinios y acuerdos comerciales.
P: En el plano deportivo, ¿existen precedentes que permitan pensar en sanciones como pérdida de títulos, descensos o exclusión de competiciones para el FC Barcelona?
R: En el ámbito nacional, las posibles infracciones estarían prescritas, por lo que resulta improbable que se impongan sanciones deportivas en España. No obstante, en el plano internacional la situación cambia: la UEFA sí podría adoptar medidas, incluyendo la expulsión del club de competiciones europeas.
P: Tras casos como FIFA Gate, Operación Oikos o el caso Rubiales, ¿qué lecciones jurídicas y de cumplimiento deberían aplicar hoy los clubes para evitar caer en irregularidades similares?
R: Si un club no cumple con los requisitos establecidos, directamente no puede participar o inscribirse en competiciones. Además, organismos como la UEFA pueden imponer sanciones relevantes si se incumplen normas como el Fair Play Financiero, incluyendo prohibiciones de fichajes o exclusión de competiciones.
P: ¿Qué medidas de transparencia considera imprescindibles para que un club pueda considerarse bien dirigido y confiable?
R: La transparencia debe formar parte de la cultura del club, no ser solo una obligación formal. Es un elemento clave para atraer inversión: ningún inversor relevante entra en un club si no percibe claridad en sus cuentas. Además, las competiciones como la Liga ya exigen altos niveles de transparencia en las actividades económicas y deportivas, lo que refuerza su importancia como pilar de buena gobernanza.
P: En su experiencia, ¿el Fair Play Financiero trata de manera equitativa a clubes grandes y pequeños, o sigue generando desigualdades importantes?
R: Las reglas del Fair Play Financiero están diseñadas para ser proporcionales a los ingresos de cada club. En teoría, esto permite un trato equilibrado entre entidades grandes y pequeñas, aunque el debate sobre posibles desigualdades sigue abierto.
P: Si un club no cumple con los requisitos de compliance exigidos por La Liga, ¿qué tipo de consecuencias puede enfrentar a nivel legal y deportivo?
R: La consecuencia más grave es que el club no pueda ser inscrito en la competición nacional. Esto supone un riesgo crítico, ya que impide directamente su participación deportiva.
P: En su experiencia, ¿qué errores suelen cometer los clubes al implementar sistemas de denuncia que limitan su eficacia, y cómo se podrían corregir?
R: Los canales de denuncia están bien pertrechados; se ha hecho un buen trabajo por parte del Compliance. Tiene unos buenos responsables de los sistemas internos de información.
P: En situaciones complejas como blanqueo de capitales o fraude fiscal, ¿qué estrategias legales suelen ser más efectivas para que los clubes minimicen su exposición penal sin comprometer la operación deportiva?
R: Es fundamental tener un manual de blanqueo de capitales. Tener un responsable ante el Sepblac y es importante tener una cultura de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales. Las exigencias tienen que ser máximas.
P: El caso de Eric Abidal mostró riesgos legales complejos derivados de situaciones inesperadas; ¿qué protocolos recomendaría a los clubes para anticiparse y gestionarlos?
R: Uno de los delitos que antes no se consideraba era el tráfico de órganos. A partir del caso de Eric Abidal, es uno de los delitos que antes descartabas y ahora es un delito que hay que tener en cuenta. Tiene que haber unos controles de cara a la sanidad.