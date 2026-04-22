Felipe García, abogado experto en el caso Negreira: “La UEFA podría echar al Barcelona de la Champions”

El abogado Felipe García, socio director de Círculo Legal y miembro de la World Compliance Association, analizó en su encuentro con OKDIARIO las claves legales del conocido caso Negreira y reflexiona sobre los retos actuales del fútbol profesional. Durante la entrevista, Felipe García explica de forma clara cuáles podrían ser las consecuencias legales para el Barcelona. A nivel jurídico, señala que el club podría enfrentarse principalmente a sanciones económicas. Sin embargo, descarta uno de los mayores temores de los aficionados: la pérdida de títulos, que considera poco probable. Eso sí, advierte de un impacto importante en la reputación y en el plano económico, como la posible pérdida de patrocinadores por el caso Negreira. En el ámbito deportivo, introduce un matiz relevante: aunque en España las sanciones parecen poco probables por la prescripción de los hechos, organismos internacionales como la UEFA sí podrían actuar. En ese escenario, el club podría enfrentarse a sanciones como la exclusión de competiciones europeas consecuencia de todo lo ocurrido con Negreira. Más allá del caso concreto, Felipe García destaca que el Compliance es fundamental en el fútbol actual: cumplir con normas cada vez más exigentes, concretamente con el Fair Play financiero, adaptadas al tamaño y los ingresos de cada club; esto es imprescindible para poder competir. Asimismo, subraya que la transparencia debe formar parte de la cultura interna, ya que los inversores exigen una total claridad en las cuentas antes de apostar por una entidad. Por último, advierte de que una mala gestión puede acarrear riesgos importantes, desde fallos en los sistemas internos hasta posibles delitos como fraude fiscal o blanqueo, por lo que anticiparse y adaptarse a estas exigencias resulta clave en un entorno cada vez más profesionalizado.

P: A raíz del caso Negreira, ¿qué consecuencias legales concretas podría afrontar el FC Barcelona como persona jurídica y también sus directivos a nivel individual?

R: El Barcelona, como persona jurídica, podría enfrentarse principalmente a una pena de multa. En cuanto a las consecuencias deportivas más graves, no existe riesgo de pérdida de títulos. Sin embargo, una eventual sentencia condenatoria sí podría tener un impacto importante en el ámbito económico, especialmente en la pérdida de patrocinios y acuerdos comerciales.

P: En el plano deportivo, ¿existen precedentes que permitan pensar en sanciones como pérdida de títulos, descensos o exclusión de competiciones para el FC Barcelona?

R: En el ámbito nacional, las posibles infracciones estarían prescritas, por lo que resulta improbable que se impongan sanciones deportivas en España. No obstante, en el plano internacional la situación cambia: la UEFA sí podría adoptar medidas, incluyendo la expulsión del club de competiciones europeas.

P: Tras casos como FIFA Gate, Operación Oikos o el caso Rubiales, ¿qué lecciones jurídicas y de cumplimiento deberían aplicar hoy los clubes para evitar caer en irregularidades similares?

R: Si un club no cumple con los requisitos establecidos, directamente no puede participar o inscribirse en competiciones. Además, organismos como la UEFA pueden imponer sanciones relevantes si se incumplen normas como el Fair Play Financiero, incluyendo prohibiciones de fichajes o exclusión de competiciones.

P: ¿Qué medidas de transparencia considera imprescindibles para que un club pueda considerarse bien dirigido y confiable?

R: La transparencia debe formar parte de la cultura del club, no ser solo una obligación formal. Es un elemento clave para atraer inversión: ningún inversor relevante entra en un club si no percibe claridad en sus cuentas. Además, las competiciones como la Liga ya exigen altos niveles de transparencia en las actividades económicas y deportivas, lo que refuerza su importancia como pilar de buena gobernanza.

P: En su experiencia, ¿el Fair Play Financiero trata de manera equitativa a clubes grandes y pequeños, o sigue generando desigualdades importantes?

R: Las reglas del Fair Play Financiero están diseñadas para ser proporcionales a los ingresos de cada club. En teoría, esto permite un trato equilibrado entre entidades grandes y pequeñas, aunque el debate sobre posibles desigualdades sigue abierto.

P: Si un club no cumple con los requisitos de compliance exigidos por La Liga, ¿qué tipo de consecuencias puede enfrentar a nivel legal y deportivo?

R: La consecuencia más grave es que el club no pueda ser inscrito en la competición nacional. Esto supone un riesgo crítico, ya que impide directamente su participación deportiva.

P: En su experiencia, ¿qué errores suelen cometer los clubes al implementar sistemas de denuncia que limitan su eficacia, y cómo se podrían corregir?

R: Los canales de denuncia están bien pertrechados; se ha hecho un buen trabajo por parte del Compliance. Tiene unos buenos responsables de los sistemas internos de información.

P: En situaciones complejas como blanqueo de capitales o fraude fiscal, ¿qué estrategias legales suelen ser más efectivas para que los clubes minimicen su exposición penal sin comprometer la operación deportiva?

R: Es fundamental tener un manual de blanqueo de capitales. Tener un responsable ante el Sepblac y es importante tener una cultura de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales. Las exigencias tienen que ser máximas.

P: El caso de Eric Abidal mostró riesgos legales complejos derivados de situaciones inesperadas; ¿qué protocolos recomendaría a los clubes para anticiparse y gestionarlos?

R: Uno de los delitos que antes no se consideraba era el tráfico de órganos. A partir del caso de Eric Abidal, es uno de los delitos que antes descartabas y ahora es un delito que hay que tener en cuenta. Tiene que haber unos controles de cara a la sanidad.