Rafa Yuste insiste con la queja presentada por el Barcelona a la UEFA: «Esto hace mucho daño al fútbol»

El Barcelona sigue insistiendo con su queja presentada a la UEFA tras los arbitrajes, que ellos entienden perjudiciales, sufridos contra el Atlético de Madrid durante los cuartos de final de la Champions. Rafa Yuste ha atendido a los medios de comunicación oficiales del club culé y ha explicado el enfado de la entidad blaugrana con este tema.

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha argumentado que la queja formal presentada a la UEFA el jueves por el arbitraje en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid responde al «grave perjuicio deportivo y económico» derivado de las decisiones del colegiado.

«En la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la ‘Champions’ se produjeron errores graves que hemos querido manifestar en este comunicado, que están muy bien expuestos, y que creemos que no se ajustan al reglamento y que nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo que refleja nuestra indignación ante la UEFA», afirmó este viernes en declaraciones a los medios de comunicación del club.

Yuste aseguró que la reclamación del Barcelona parte de «un punto de vista constructivo», desde la convicción de que «hay que hacer las cosas mejor», pues la entidad considera que «teniendo a seis personas del estamento arbitral en un partido no se pueden dar tantos errores consecutivos».

«Esto hace mucho daño al reglamento y al mundo del fútbol. Todos nos podemos equivocar, pero tenemos tres personas en el campo que están arbitrando y tres más siguiendo el partido desde una sala. No entendemos cómo no se pitan acciones flagrantes de la forma adecuada», añadió el presidente del Barcelona.

Tras remarcar su voluntad de «defender la institución», Yuste declaró que es necesario «mirar hacia adelante» y que el equipo centre los esfuerzos en en las siete jornadas que restan de Liga.

«El equipo acabó muy tocado porque lo dio todo. Tuvo una gran puesta en escena, con un fútbol brillante jugado por gente muy joven y comprometida. Es un orgullo. Dentro de un tiempo, esperemos que poco, puedan levantar esta anhelada Copa de Europa», remató.

Queja del Barcelona a UEFA

El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia.

Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad.

Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego.