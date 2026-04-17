Así quiere amarrar el Barcelona a Flick en el banquillo: renovación hasta 2028

El doble batacazo del Barcelona de Hansi Flick en eliminatorias ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone no ha cambiado los planes de la cúpula culé con respecto al entrenador alemán y su renovación. Pese a ser apeados ante los colchoneros en Copa y Champions, Joan Laporta y la directiva blaugrana siguen satisfechos con el hacer de Flick al frente de la plantilla culé, confían en sus directrices y en su capacidad para sacar el máximo rendimiento del talento que poseen en club, de ahí que ya trabajen en el plan para amarrarle un par de temporadas más.

El Barcelona quiere asegurar la continuidad de Hansi Flick más allá de 2027, fecha en la que su actual contrato finaliza, lo que en estos momentos sería hasta la próxima temporada. Joan Laporta y Deco, que conversan asiduamente con el alemán y existe una gran sintonía entre ellos, quieren ampliar como mínimo un año su vinculación, fruto del deseo del propio entrenador de no extender en demasía su contrato.

En estos momentos no existe ningún acuerdo cerrado, nada formal, pero sí de palabra y con firme voluntad. El Barcelona y Flick quieren seguir por el mismo camino algunas temporadas más, pero siempre dentro de los términos de renovación en los que ambos, tanto entrenador como club, están cómodos. Así, verbalmente ambas partes han acordado plasmar esa ampliación que vincularía sí o sí al alemán hasta 2028 a la entidad culé.

El hecho de que el acuerdo sea de momento verbal reside en otro deseo del entrenador, que no encuentra que éste sea el momento para cerrar ningún tipo de renovación, sobre todo tras caer en Champions League y con la Liga aún en juego, pese a estar bien encaminada.

En cualquier caso, las comunicaciones entre Pini Zahavi, agente de Flick, y Deco, brazo ejecutor deportivo de Laporta, son fluidas y constantes. La firme intención de todas las partes es ampliar ese año de contrato, hasta 2028, aunque desde el Barcelona, como apunta Mundo Deportivo, se desea incluir un segundo año opcional, hasta 2029, según una serie de objetivos deportivos y títulos.

Si por Laporta fuera, el Barcelona habría ejecutado la renovación de Flick tras salir reelegido como presidente del club en las últimas elecciones. Pero el alemán dejó claro que no es su ‘modus operandi’ y que prefiere hablar las cosas en su debido tiempo, cuando esté la temporada finalizada o todos los objetivos cerrados. Así, en el momento que tenga en sus manos matemáticamente la Liga o bien se dé por concluida la temporada, será el momento de cerrar estos acercamientos.

En el Barcelona tienen claro que Flick es el mejor entrenador que pueden tener en estos momentos. Tanto por estilo de juego como de forma de ser, recto y disciplinado pero también honesto y meritocrático, que gestiona bien los egos y da y deja de dar con datos y rendimiento en la mano, no por estatus o experiencia. En el club gusta también que siempre ha defendido a la entidad y, por el momento, no ha hecho manifestaciones fuera de tono que vayan contra la directiva…