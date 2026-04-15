Flick, el responsable del gran bajón de Pedri en el tramo decisivo

Hansi Flick ya sabía que podía pasar sin Pedri González en el tramo más importante de la temporada pero no lo quiso ver. El canario, desde aquella maratoniana primera temporada en la élite no ha sido el mismo en lo físico aunque su mejora es patente. Sin él a pleno rendimiento el Barcelona se desfonda en los partidos importantes, en los duelos donde cualquier error se paga. Así ha sido con Pedri, al que Flick ha sido incapaz de dosificar y ha llegado al mes determinante con la lengua fuera.

Flick no ha mimado lo suficiente a Pedri en estas últimas semanas. El alemán ya acusó su baja por lesión en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en la que le cayeron cuatro goles. Sin él este Barça es menos Barça, menos fino, menos lúcido. Se pudo comprar en la casi remontada culé un par de semanas después, con el 3-0 donde lo jugó todo tras volver de lesión y jugar alrededor de media hora los dos duelos previos (Levante y Villarreal).

Flick dio descanso a Pedri en el partido siguiente ante el Athletic, jugando tras el descanso ante la necesidad de desbloquear el marcador. Jugó 70 minutos ante el Newcastle en octavos de Champions League en aquel 1-1 y algo más de descanso aunque titular en el partido siguiente, 46 minutos ante el Sevilla.

Fue justo en ese punto cuando a Flick se le fue de las menos la gestión con Pedri. 90 minutos ante el Newcastle en la vuelta de octavos pese a que el marcador parecía sumamente controlado. También los 90 unos días después ante el Rayo Vallecano y de nuevo el partido completo en el 1-2 ante el Atlético de Madrid en Liga.

Así llegó Pedri al partido más importante de la temporada para los culés, a la ida de cuartos de Champions League en el Camp Nou, con más de 270 minutos en sus piernas en apenas dos semanas, 270 minutos exigentes. Esto se tradujo un cambio forzado para Pedri al descanso con el 0-1 en el marcador que, ya sin él sobre el terreno de juego, se tradujo en un 0-2 que tuvo que remontar el cuadro culé este martes en el Metropolitano.

Pese a ser sustituido por molestias, Flick decidió darle la titularidad tres días después ante el Espanyol en el derbi catalán, no contento con eso, dándole los 90 minutos antes de la crucial cita de vuelta de cuartos ante el Atlético de Madrid.

Flick puso en liza un centro del campo jugón, con Gavi, Pedri, Olmo y Fermín en el once, con el canario como capitán del barco. Fue en este partido donde se vio realmente lo cansado que ha llegado el centrocampista a este punto de la temporada, muy mermado físicamente y sin esa lucidez que tanto le caracteriza, capaz de dar tranquilidad y encontrar los espacios que pocos ven. Ante la sólida doble línea colchonera no funcionó en todo el segundo tiempo pese a que le aguantó todo el partido una vez más.

Ya, con la Liga prácticamente amarrada y sin otro título por delante, conviene que Flick comience a pensar a largo plazo en Pedri, que ha llegado fundido a este tramo de la temporada con el Barcelona y aún tiene al final del camino el Mundial con España.