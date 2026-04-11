Sin descanso para Pedri y Lamine Yamal: juegan 90 minutos a 72 horas del Atlético-Barcelona de Champions

Lamine Yamal y Pedri no tuvieron descanso ante el Espanyol este sábado en la jornada 31 de Liga y a solamente 72 horas del crucial duelo de la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Las dos estrellas jugaron más de 90 minutos y llegarán con un gran cansancio de acumulación de partidos al encuentro más importante de la temporada para el Barça.

Hansi Flick, en la previa del derbi catalán, dejó en el aire la presencia de Pedri y Lamine Yamal en el once titular contra el Espanyol. Y minutos antes del choque, anunció que su ’10’ no jugaría los 90 minutos y que el cambio estaba pactado. No pasó ni una cosa ni otra.

Hansi Flick agotó los cinco cambios contra el Espanyol, aunque uno fue obligado por la lesión de Gerard Martín. Pero sorprendió a todos porque no quitó a Lamine Yamal ni a Pedri. No les dio descanso con muchos minutos con 2-1 en el marcador y el partido en el aire.

Lamine Yamal y Pedri sin descanso

Por lo tanto, Lamine Yamal y Pedri no tuvieron descanso a 72 horas del crucial partido que tendrá el Barcelona en Madrid el martes contra el Atlético. Tendrá que remontar un 0-2 de la ida y no lo tendrá fácil. Y menos con sus dos estrellas acumulando minutos quizás innecesarios.

Hay que recordar que Pedri, el pasado miércoles en el Camp Nou, tuvo que retirarse en el descanso contra el Atlético de Madrid. No pudo terminar aquel choque y este sábado sí ha jugado 90 minutos contra el Espanyol. También Lamine tuvo problemas musculares en las últimas horas, pero jugó también todo el partido. Las estrellas del Barça no descansan. El ’10’ culé repartió dos asistencias y marcó el gol que sentenció el derbi catalán y la Liga.