Pol Lozano retrata a los jugadores del Barça: «Ya se ve su respeto por compañeros de profesión…»

Pol Lozano retrató a los jugadores del Barcelona al término del partido de Liga en el Camp Nou. El centrocampista del Espanyol, autor de un golazo que hizo creer a su equipo, fue preguntado a pie de campo por la celebración del Barça tras una victoria (4-1) con la que dejaron el título sentenciado. El futbolista fue educado, pero no dudó en valorar la actitud de los culés.

Un asunto que ya viene de lejos, pues el Barcelona ha ganado (y celebrado) sus dos últimas Ligas en el estadio de Cornellá. Cuestionado por el festejo de los azulgranas, Pol Lozano respondió de la siguiente forma: «Se ve el respeto que tienen con los compañeros de profesión, pero bah, nada, cosas que se quedan en el campo».

Además, alabó la actuación de su equipo, que llegó a estar a un gol del Barça hasta el 87′, cuando el gol de Lamine Yamal sentenció el derbi… y la Liga. «Ha sido un partido competido, hemos estado muy cerca, pero nos han matado los pequeños errores», expresó el centrocampista perico, protagonista en el post partido en el Camp Nou por su crítica a la plantilla del Barcelona.