¿Merecía ganar Maica Benedicto? Responde a estas preguntas y elige a tu verdadero ganador de ‘Supervivientes 2026’
Maica Benedicto se ha convertido en la ganadora de Supervivientes 2026 tras lograr un récord histórico de votaciones. Pero, ¿ha sido la justa vencedora? Antes de emitir tu sentencia, responde a estas preguntas sobre los cuatro finalistas (Maica Benedicto, José Manuel Soto, Alba Paul y Álvar Seguí) y descubre quién ha sido para ti el auténtico protagonista de la edición.
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