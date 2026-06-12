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¿Merecía ganar Maica Benedicto? Responde a estas preguntas y elige a tu verdadero ganador de ‘Supervivientes 2026’

Maica Benedicto se alza como ganadora de ‘Supervivientes 2026’ con un porcentaje de votos histórico

La proeza de José Manuel Soto en la final de ‘Supervivientes 2026’ tras el aviso de Jorge Javier: «Abre la puerta, no está Pedro Sánchez»

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Finalistas de Supervivientes 2026. (Foto: Mediaset)
Ana Márquez

Maica Benedicto se ha convertido en la ganadora de Supervivientes 2026 tras lograr un récord histórico de votaciones. Pero, ¿ha sido la justa vencedora? Antes de emitir tu sentencia, responde a estas preguntas sobre los cuatro finalistas (Maica Benedicto, José Manuel Soto, Alba Paul y Álvar Seguí) y descubre quién ha sido para ti el auténtico protagonista de la edición.

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