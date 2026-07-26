Pau Cubarsí (19 años), jugador de la selección española: «Mis padres han trabajado muy duro, son quienes me mantienen con los pies en el suelo»

El jugador de la selección española, Pau Cubarsí es noticia, no sólo por ganar un título mundial, sino también por estos gestos que ha tenido con sus padres. La fama, el dinero y las ofertas de trabajo que llegan a estos casi niños, que han conseguido hacerse un hueco entre los mejores del mundo, pueden ser abrumadoras. Con sólo 19 años, Pau ya sabe que es jugar en un equipo exigente durante todo el año y coronarse en verano en una de las competiciones más duras del mundo.

Lo que ha conseguido la selección española es histórico, ha logrado competir contra los mejores jugadores del mundo con una plantilla cargada de juventud y de esfuerzo. No es fácil llegar a donde han llegado con una edad en la que muchos no saben ni siquiera qué hacer con su vida. Tener un hijo de 19 años con los pies en el suelo, sabiendo que puede tener todo lo que el dinero puede comprar y más, es algo complicado, pero esta familia lo ha conseguido. No sólo basta con apoyarlo, sino que hay que educarlo y acompañarlo en un proceso que lo ha llevado hasta lo más alto.

Sus padres han trabajado duro y han conseguido mantenerle con los pies en el suelo

Robert y Gloria son los padres de Pau Cubarsí y de Irene, la hermana, también adolescente del jugar de futbol. Como cualquier padre han seguido las directrices de los expertos, ojeadores de futbol y entrenadores, que vieron en Pau un diamante en bruto que deberían ir puliendo.

El mérito de tener un jugador de futbol excepcional en la familia no es sólo del propio jugador, sino también de un entorno que es capaz de acompañarlo en este proceso. No es nada fácil conseguir que un adolescente sea capaz de sacar todo su potencial, entienda que el esfuerzo es fundamental, pero también, evite caer en las tentaciones de esa edad.

Pau, mantiene los pies en el suelo, pese a ganarlo todo y tener una cuenta corriente muy superior a la de sus padres con apenas unos años cotizados. La vida laboral de un jugar de futbol puede parecer corta, pero es de lo más intensa y para poder seguir viviendo de ella, se necesita estar preparado para un plan B que puede llegar en cualquier momento.

El jugar de la selección española, Pau Cubarsí ha tenido este gesto con su familia

Hay gestos que demuestran cómo es la persona o los valores que tiene inculcados, Pau Cubarsí ha querido rendir un pequeño homenaje a su familia que ha sido uno de sus pilares básicos de su éxito. Ha visto como su padre aparecía en el campo con una pancarta con su nombre, cuando nadie lo conocía.

Con su talento ha conseguido llamar la atención de expertos entrenadores, pero también de un mundo futbolistico que se ha rendido a sus pies al verle jugar en una de las competiciones más importantes. No es casualidad que este talento que ha potenciado con el esfuerzo y la determinación, difícil de ver en un chico tan joven hayan llegado de unos padres que han conseguido generar ese entorno beneficioso para él.

Pau se ha sacado recientemente el carnet de conducir, como cualquier joven de su edad, pero lo que ha hecho después demuestra que es un adolescente que sabe perfectamente que está donde está gracias a Robert y Gloria. No ha dudado en aprovechar sus cuentas corrientes para visitar un concesionario de coches, en busca de un vehículo de alta gama.

Hasta aquí podría parecer un jugador de fútbol más de 19 años al que la fama ha golpeado con fuerza y necesita, esas fotos en redes sociales que vemos cargadas de lujos y de formas de gastar un dinero que no deja de ser suyo, pese a su corta edad.

Pero el gesto que ha seguido a esta compra es lo que realmente marca la diferencia. Pau ha entregado las llaves y el nuevo coche a sus padres, como el regalo que nadie más que él puede hacerles. Un gol de humildad y de agradecimiento que se ha saldado con este gesto impresionante.

Este joven saldrá de fiesta a celebrar todo lo que ha ganado con el coche viejo de sus padres, aprendiendo a conducir con el carnet recién sacado con él. Pudiendo conducir cualquier coche, ha buscado la manera de agradecerles a sus padres este esfuerzo que ellos también han hecho, acompañando a este adolescente a cada uno de sus partidos y apoyándolo en silencio.

Demostrando así que tiene los pies en el suelo y la cabeza muy bien amoblada, pensando en un futuro y en dinero que se ha ganado con un talento excepcional.