María Pombo da la bienvenida a la pequeña Lola con la banda sonora perfecta: «Se llama Lola y tiene historia…»

La familia Pombo vuelve a estar de celebración. El clan de influencers más mediático de España ha dado la bienvenida a un nuevo miembro con el nacimiento de Lola, la primera hija de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La pequeña ha revolucionado las redes sociales y ha llenado de emoción a toda la familia, aunque ha sido María Pombo quien ha protagonizado una de las publicaciones más comentadas con un mensaje que ha conquistado a sus millones de seguidores.

Tras varios días alejada del foco, Lucía Pombo reaparecía en Instagram para presentar oficialmente a su hija. Lo hacía con una cuidada sesión de fotografías llena de luz y ternura, en la que se aprecia el rostro de la pequeña Lola y la felicidad de sus padres. Junto a las imágenes escribía un emotivo mensaje: «Os presentamos al amor de nuestra vida». Además, quiso explicar el motivo de su reciente ausencia en redes sociales: «Siento que tengo que escribir esto porque no he estado al móvil en todos estos días», una desconexión que tenía una razón de peso: disfrutar de los primeros días junto a su hija.

La última en reaccionar ha sido María Pombo, que ha vuelto a demostrar la estrechísima relación que mantiene con sus hermanas. La influencer, madre de tres hijos, compartió una fotografía de la recién nacida acompañada de un mensaje tan sencillo como significativo: «Bienvenida al equipo número 7!!! Te estábamos esperando». Una frase con la que hacía referencia al séptimo bebé que amplía la ya numerosa familia Pombo.

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La publicación no tardó en llenarse de reacciones. Entre ellas destacó la de Pablo Castellanos, marido de María Pombo, que escribió un cariñoso «Mi Lola», acompañado de tres corazones. Como guiño a la recién nacida, la influencer eligió además la canción La Lola, de Café Quijano, para poner banda sonora a la publicación. Precisamente el fragmento seleccionado decía: «Se llama Lola y tiene historia, aunque más historia será un poema», un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La llegada de Lola vuelve a demostrar que la familia Pombo atraviesa uno de sus momentos más felices. Hace solo unos meses, el clan revolucionó las redes sociales con un original baby reveal celebrado en plena naturaleza, donde descubrieron el sexo del bebé con la ayuda de un camión de helados. Aquel día ya se confirmó que la familia volvería a sumar una niña, una circunstancia que convirtió de nuevo a Martín, el hijo mayor de María Pombo y Pablo Castellanos, en el único niño entre todos los nietos del clan.

Con el nacimiento de Lola, los Pombo vuelven a demostrar que cada acontecimiento familiar se convierte en un auténtico fenómeno en redes sociales.