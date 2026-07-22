Lucía Pombo ya es madre: nace su primera hija junto a Álvaro López Huerta

La familia Pombo está de celebración. Lucía Pombo y su marido, Álvaro López Huerta, ya han dado la bienvenida a su primera hija, una niña a la que han llamado Lola Belén. La pareja, que anunció el embarazo el pasado mes de enero, comienza así una de las etapas más especiales de su vida tras meses de ilusión y preparativos para la llegada de la pequeña.

Ha sido la revista ¡Hola! quien ha anunciado el nacimiento de la pequeña este miércoles, 22 de julio. Según lo publicado, el parto ha transcurrido de manera natural y con normalidad y, tal y como el propio Álvaro ha confesado al medio citado, será un momento que difícilmente podrán olvidar. «Me he emocionado cuando me han puesto al bebé encima», ha comentado. Tanto la madre como la pequeña se encuentran en perfecto estado y, de acuerdo con las palabras del empresario, su mayor deseo es disfrutar de estos primeros días de vida con la mayor tranquilidad posible, adaptándose a la nueva situación y organizándose a los tiempos de la recién nacida.

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La llegada de Lola Belén pone el broche de oro a una etapa especialmente significativa para Lucía Pombo, que nunca ocultó las dificultades y la carga emocional que supuso su camino hacia la maternidad. Tras meses de espera, ilusión y preparativos, la influencer y Álvaro López Huerta ya tienen en brazos a la niña con la que tanto habían soñado.

Semanas antes del parto, Lucía reconoció estar afrontando la recta final de la gestación con una mezcla de felicidad y nervios. «Estoy deseando conocer a Lola y a la vez con un poco de miedo de ‘ojalá lo hagamos bien’», confesaba. Un sentimiento compartido por Álvaro López Huerta, que definía esa incertidumbre como «un miedo bueno» propio de quienes están a punto de estrenarse como padres.

La elección del nombre de la pequeña también tiene un significado muy especial para la familia. Lola Belén es un homenaje a Belén Domínguez, gran amiga de Lucía, fallecida en abril de 2025 a causa de un tumor intramedular. Durante todo el embarazo, la creadora de contenido recordó en numerosas ocasiones el importante papel que tuvo su amiga en su vida y la forma en la que ha sentido su presencia durante este proceso.

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En los últimos meses, la pareja ha ido compartiendo algunos detalles de los preparativos para la llegada de su hija, incluida la transformación de una de las habitaciones de su vivienda en Madrid en el futuro dormitorio de la pequeña. El espacio, que anteriormente tenía un uso más polivalente, se ha ido acondicionando con una decoración en tonos neutros, materiales naturales y un estilo minimalista, incorporando una cuna tipo moisés, textiles suaves y pequeños elementos decorativos infantiles. Además, han ido seleccionando con cuidado los primeros muebles y accesorios del bebé, dejando la estancia prácticamente lista para su inminente llegada.

Con la llegada de Lola Belén, Lucía Pombo y Álvaro López Huerta cumplen uno de sus mayores sueños y comienzan una nueva etapa marcada por la ilusión de formar su propia familia. Mientras tanto, amigos, familiares y seguidores no han tardado en trasladarles sus felicitaciones y mejores deseos en este momento tan especial.