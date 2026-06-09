Andalucía declara oficialmente la emergencia cinegética por los daños que causan jabalíes y cerdos silvestres

El Gobierno andaluz activa un plan de choque contra la proliferación descontrolada de jabalíes y cerdos asilvestrados. Esta resolución busca proteger al sector ganadero de la peste porcina africana y reducir los daños en los cultivos y ecosistemas.

Durante la temporada 2026-2027, la comunidad aplicará extraordinarias de caza para frenar una sobrepoblación que ya afecta gravemente a la seguridad vial.

La Junta de Andalucía declara la emergencia cinegética del jabalí para prevenir la entrada de la peste porcina africana

La Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, junto a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, publicó el pasado 2 de junio en el BOJA la resolución que declara la emergencia cinegética temporal.

Esta normativa responde al crecimiento sostenido de estas especies, que registran un incremento anual del 4,8% en capturas y un 3% en la expansión de su territorio.

La administración andaluza justifica esta decisión por los riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad vial que genera la densidad actual de animales.

Los informes oficiales señalan que estas especies actúan como reservorios de enfermedades graves como la tuberculosis bovina, la fiebre aftosa y zoonosis de impacto humano, entre las que destaca la triquinosis, con 49 casos detectados en Andalucía entre 2020 y 2024.

Además, la presencia de fauna silvestre en las carreteras incrementa la siniestralidad, como demuestran los 33 accidentes registrados solo en la provincia de Málaga durante 2024.

¿Por qué es urgente frenar el avance de la peste porcina africana?

La principal preocupación de las autoridades radica en la situación epidemiológica de la peste porcina africana (PPA) en España. Según datos recogidos por organismos oficiales y medios como ASAJA Jaén, a finales de mayo de 2026 se confirmaron 322 casos positivos en jabalíes dentro de 51 focos localizados en Cataluña.

Aunque esta enfermedad no afecta al ser humano, su alta mortalidad y las restricciones comerciales que conllevan representan una amenaza crítica para el sector porcino europeo.

Andalucía ocupa una posición estratégica como región productora ganadera del sur peninsular. El flujo constante de mercancías y personas, sumado a la gran extensión de explotaciones intensivas y extensivas, convierte cualquier demora en el control poblacional en un riesgo inasumible para la economía regional.

Por ello, el plan busca disminuir drásticamente la probabilidad de entrada del virus en el territorio andaluz.

Principales medidas contra los jabalíes y técnicas de caza permitidas en la resolución del BOJA

La nueva normativa introduce herramientas específicas para mejorar la eficacia de los controles poblacionales tanto en terrenos cinegéticos como no cinegéticos. Éstas son algunas de las actuaciones más destacadas:

Uso de tecnología avanzada: los cazadores podrán emplear visores nocturnos y térmicos en aguardos nocturnos dentro de cotos de caza, siempre con autorización expresa del titular.

los cazadores podrán emplear visores nocturnos y térmicos en aguardos nocturnos dentro de cotos de caza, siempre con autorización expresa del titular. Gestión de capturaderos: se permite la instalación de jaulas trampa durante toda la temporada, con la obligación de sacrificar a los ejemplares capturados de forma inmediata.

se permite la instalación de jaulas trampa durante toda la temporada, con la obligación de sacrificar a los ejemplares capturados de forma inmediata. Transportes de alimentación: excepcionalmente, se autoriza el uso de pequeñas cantidades de alimento vegetal para cebar los puestos de aguardo, prohibiendo estrictamente los piensos cárnicos.

excepcionalmente, se autoriza el uso de pequeñas cantidades de alimento vegetal para cebar los puestos de aguardo, prohibiendo estrictamente los piensos cárnicos. Priorización de hembras: los controles se centrarán en hembras adultas y subadultas para frenar la dinámica reproductiva de la especie.

Asimismo, la resolución suspende con carácter general todas las repoblaciones de estos animales en la comunidad para evitar aumentos artificiales de la población.

Estas permanecerán vigentes hasta la finalización de la temporada de caza 2026/2027, aunque la Junta podría suspenderlas si las causas que motivaron la emergencia desaparecieran antes de lo previsto.