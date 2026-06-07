Honda preocupación entre los biólogos: los GPS que rastrean a las gaviotas reidoras en Cataluña no funcionan por culpa de la guerra

La comunidad científica española ha dado la voz de alarma ante un fenómeno inesperado: los sistemas de geolocalización de las gaviotas reidoras que invernan en Cataluña están fallando masivamente.

Los conflictos bélicos en el este de Europa sabotean los dispositivos satelitales, dejando a los biólogos sin datos cruciales para la salud pública y la conservación.

¿Por qué fallan los dispositivos de seguimiento de las gaviotas reidoras en Barcelona?

Un estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), en colaboración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), confirma que la guerra en Europa del Este está distorsionando las señales GPS de la fauna silvestre.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Ambio, analiza cómo el conflicto tecnológico-militar impacta directamente en la infraestructura científica global.

Las gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus) pasan los meses de invierno en Barcelona y, con la llegada de la primavera, emprenden un viaje de miles de kilómetros hacia sus colonias de cría en Ucrania y Rusia.

Sin embargo, al cruzar las fronteras de zonas en conflicto, sus rutas desaparecen o se vuelven completamente incoherentes. Los dispositivos dejan emitir de posiciones lógicas, lo que impide a los científicos monitorizar sus movimientos con la precisión necesaria.

¿Cómo afecta la guerra electrónica a la señal GPS de las aves migratorias?

El fallo en el rastreo no responde a una avería de los aparatos, sino a técnicas de guerra electrónica conocidas como jamming y spoofing. Estas maniobras militares buscan interferir las señales de navegación para desorientar al enemigo, pero afectan colateralmente a los dispositivos GPS que portan las aves.

El investigador del ICM-CSIC y autor principal del estudio, Víctor Martín-Vélez, explica que «la señal se vuelve extremadamente inestable cuando las gaviotas entran en zonas de conflicto».

Los datos recogidos entre 2024 y 2025 revelan situaciones insólitas. Los sistemas registraron localizaciones «fantasmas» que situaban a las aves en Argelia o Groenlandia en apenas unos segundos, una velocidad prácticamente imposible.

En otros casos, los GPS dibujaban patrones circulares concéntricos perfectos, una firma clara de la manipulación externa de las señales GNSS, como el sistema estadounidense GPS o el ruso GLONASS.

Esta falta de neutralidad tecnológica dificulta enormemente la reconstrucción de las rutas migratorias reales.

El riesgo sanitario de perder el rastro de la gripe aviar y otros patógenos

Esta «ceguera» tecnológica no solo supone un problema para la ecología, sino que representa una amenaza directa para la salud global bajo el enfoque One Health.

Las gaviotas reidoras actúan como reservorios y dispersores de patógenos peligrosos, como el virus de la gripe aviar altamente patogénico (H5N1) y diversas bacterias resistentes a los antibióticos.

Al perder la capacidad de identificar sus puntos de descanso y alimentación, los expertos no pueden crear mapas de riesgo ni sistemas de alerta temprana eficaces.

Joan Navarro, coautor del estudio e investigador del ICM-CSIC, advierte que la confianza en los modelos predictivos para prevenir la transmisión de enfermedades depende de la precisión de estos datos.

Sin saber dónde se encuentran las aves exactamente, la vigilancia epidemiológica queda seriamente comprometida. Ante esta vulnerabilidad, la tecnóloga y coautora del estudio, Isabel Afán, insta a la comunidad científica a integrar una «conciencia geopolítica» en sus investigaciones.

Como solución de emergencia, el equipo recomienda combinar la alta tecnología con métodos tradicionales, como el anillamiento de aves, un sistema que no depende de satélites y garantiza la obtención de datos en tiempos de inestabilidad internacional.