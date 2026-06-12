El vino que nace en el desierto: el Negev entra en la élite mundial de las grandes denominaciones

Durante siglos, la imagen del desierto ha estado asociada a la aridez, la escasez y la dificultad para cultivar la tierra. Sin embargo, hay lugares capaces de desafiar cualquier previsión y convertir lo improbable en realidad. Es el caso del Negev, la vasta región desértica situada en el sur de Israel que, gracias a una combinación de tradición histórica, innovación tecnológica y una visión de largo recorrido, acaba de alcanzar un hito que cambia por completo su posición en el mapa internacional del vino. El reconocimiento oficial de la denominación Negev como Indicación Geográfica Protegida (IGP) no sólo avala la calidad de sus vinos, sino que sitúa a esta región junto a algunos de los territorios vinícolas más prestigiosos y admirados del planeta.

Un reconocimiento que cambia las reglas del juego

La obtención de la Indicación Geográfica Protegida supone mucho más que una certificación administrativa. En el universo del vino, una denominación de origen o una indicación geográfica son la confirmación de que un territorio posee unas características únicas capaces de imprimirse en el producto final.

Con esta distinción, el Negev entra oficialmente en la misma conversación que regiones históricas cuyos nombres se han convertido en sinónimo de excelencia. La nueva denominación reconoce la singularidad de un territorio que se extiende desde Kiryat Gat hasta Eilat y que reúne a más de 60 bodegas y viñedos capaces de producir conjuntamente más de un millón de botellas al año.

Se trata de un paso especialmente significativo porque llega después de años de trabajo destinados a demostrar que el desierto puede producir vinos con una identidad propia y perfectamente reconocible. Los estudios realizados por especialistas israelíes han confirmado que las condiciones extremas de la región generan características diferenciales que no pueden reproducirse en otros lugares.

El regreso de una tradición milenaria

Aunque para muchos consumidores los vinos del Negev puedan parecer una novedad, la realidad es que la producción vitivinícola en esta región tiene raíces muy profundas.

La historia del vino en el desierto del sur de Israel se remonta a tiempos bíblicos. Durante la Antigüedad, la zona fue un importante centro productor cuyos vinos viajaban por las rutas comerciales mediterráneas y alcanzaban numerosos mercados, incluida la Península Ibérica.

Con el paso de los siglos, aquella tradición desapareció, pero nunca cayó en el olvido. En las últimas décadas, diversos proyectos de investigación agrícola y desarrollo rural han recuperado ese legado histórico, adaptándolo a las exigencias contemporáneas y aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El secreto está en el terroir desértico

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los expertos es la singularidad del denominado terroir del Negev.

Las fuertes diferencias de temperatura entre el día y la noche, la escasa humedad ambiental y la gestión extremadamente eficiente de los recursos hídricos generan unas condiciones de cultivo muy particulares. Estas circunstancias influyen directamente en el desarrollo de la uva y terminan reflejándose en la personalidad de los vinos.

Lejos de producir vinos pesados o excesivamente concentrados, como podría imaginarse en una zona tan cálida, las bodegas del Negev están obteniendo resultados sorprendentes. Los blancos destacan por una marcada frescura mineral, mientras que los tintos muestran perfiles ligeros, vibrantes y elegantes que rompen muchos de los tópicos asociados a las regiones desérticas.

Esta combinación de factores ha despertado el interés de sumilleres, distribuidores y aficionados que buscan nuevas expresiones vinícolas alejadas de los territorios más tradicionales.

España, puerta de entrada a Europa

La relación entre el Negev y España ha sido especialmente relevante en la estrategia de internacionalización de estos vinos.

En marzo de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en acoger la presentación oficial de los llamados vinos bíblicos del Negev, una iniciativa impulsada por el Consorcio de Vinos del Negev, la Fundación Merage Israel y la Fundación HispanoJudía.

La elección no fue casual. Los responsables del proyecto destacaron entonces los profundos vínculos históricos y culturales existentes entre Sefarad y la tradición vinícola judía mediterránea, estableciendo un puente simbólico entre ambos territorios.