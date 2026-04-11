Nuevo episodio de racismo en Cataluña: la megafonía del Camp Nou advierte de cánticos xenófobos

El Camp Nou fue el escenario de un nuevo episodio de racismo en Cataluña en un partido de fútbol. Apenas dos semanas después del «¡musulmán el que no bote!» en Cornellá, un sector de la afición del Barcelona realizó cánticos xenófobos durante la primera parte del partido de la jornada 31 de Liga contra el Espanyol. La megafonía del estadio intervino en el derbi catalán para pedir que cesasen actos racistas y homófobos.

Así fue el mensaje que se emitió en el Camp Nou: «Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas». El aviso sucedió después de un empujón del futbolista hispano-marroquí del Espanyol Omar El Hilali a Gavi, tras el que el árbitro Hernández Hernández sacó tarjeta amarilla para ambos.