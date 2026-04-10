Alineación posible del Barcelona contra el Espanyol: rotaciones pensando en Champions

La alineación del Barcelona para medirse al Espanyol este sábado en el Camp Nou con motivo de la jornada 31 de la Liga tendrá rotaciones de Hansi Flick pensando en el partido del próximo martes de la Champions League contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Cancelo, Pedri, Rashford y Olmo apuntan a descansar. Lamine Yamal también podría entrar en las rotaciones en un once en el que se espera a Araujo, Balde, Casadó o Gavi.

El Barcelona recibe al Espanyol este sábado en el Camp Nou y su alineación comienza en la portería con Joan García. El ex guardameta perico vuelve a medirse a su ex equipo en otro derbi catalán que será mucho más tranquilo que el de la primera vuelta.

La defensa del Barcelona comenzará a dejar rotaciones en su alineación. Cancelo y Koundé apuntan a descansar. Araujo podría comenzar como lateral derecho y Balde jugar en el izquierdo ante el Espanyol. La pareja de centrales estaría formada por Cubarsí, sancionado para la Champions, junto a Gerard Martín.

El centro del campo del Barcelona también tendrá rotaciones en su alineación. Pedri tendrá jornada de descanso en el derbi catalán y De Jong no llega a tiempo para ser titular. Por lo que Eric García liderará el centro del campo junto a Casadó y Fermín.

Menos rotaciones habrá en el ataque del Barcelona, aunque con Gavi liderando la alineación como titular. Le acompañará por la otra banda un Lamine Yamal, cuya rotación podría estar en el aire hasta el último momento. El delantero será Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este sábado en el Camp Nou al Espanyol en el derbi catalán de la jornada 31 de la Liga: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Casadó, Fermín; Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres.